Po arbitrų fiasko prašnekęs Erginas Atamanas: „Jūs negalite mūsų sustabdyti!“

Po jo ekipai pergalingai pasibaigusių rungtynių 89:76 turkas į sirgalius kreipėsi per socialinį tinklą „Instagram“ bei į teisėjų darbą daug neapeliavo.

„Jūs negalite mūsų sustabdyti! Mes esame geriausia komanda pasaulyje! Mes turime geriausius žaidėjus. Mes turime geriausią personalą. Mes turime geriausius sirgalius. Mes turime geriausią areną. Mes turime geriausią prezidentą. Su manimi ar be manęs. Su Lessortu ar be jo. Su Omeru, Grigoniu ar be jų. Aštunta žvaigždė bus OAKA!“, – rašė triskart Eurolygos čempionas.

Antroji techninė pražanga buvo traktuota kaip suolelio techninė pražanga, o kadangi tai jau buvo antroji tokia pražanga, E.Atamanas turėjo palikti areną.

Išeidamas iš arenos turkas OAKA sirgaliams rodė kumščius ir užkūrinėjo publiką lemiamam ketvirčiui. Jame Eurolygos čempionai sužaidė nuostabiai, laimėdami paskutinį ketvirtį net 29:6.

E. Atamano išvarymas:

Tai jog pergalę pavyko pasiekti dėl E. Atamano užvestos komandos po rungtynių pripažino ir kauniečių strategas Andrea Trinchieri.

„E.Atamanas padarė labai sumanų sprendimą. Labai jį gerbiu. Rungtynės pasikeitė, nebuvo žaidžiamas krepšinis. Aš vis dar prisimenu Walkerio tritaškį ir techninę pražangą vietoje baudos, o vėliau ir dar vieną techninę. Nežinau, kur einame. Kiekvienose rungtynėse – 7-8 techninės pražangos. Stengiuosi analizuoti žaidimą, ieškoti sprendimų, bet šiems dalykams neturiu atsakymų“, – sakė italas.