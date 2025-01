Kuriozu ir konfliktu pažymėtame mače Atėnuose „Žalgiris“ vėl visiškai subyrėjo lemiamu metu

„Žalgiris“ mačo pradžioje puikiai puolė ir ypač sėkmingai atakas užbaigė iš artimos distancijos (9:6). PAO netrukus galėjo persverti rezultatą, bet Deividas Sirvydis pataikė laiku kelis metimus ir svečiai vėl atitrūko (25:17).

„Panathinaikos“ nemažai klydo, nepataikė iš toli, o žalgiriečiai puolime jautėsi laisvai ir toliau bėgo bei dominavo OAKA arenoje.

Įpusėjus antrajam kėliniui jie laimėjo atkarpą 11:0 ir pabėgo jau net 49:29, o komandos ilsėtis išėjo kauniečiams pirmaujant 51:34.

Kėlinyje dar įvyko konfliktas tarp sirgalių, kuris gana greitai buvo nugesintas, bet du lietuviai buvo išprašyti iš arenos.

O rungtynėse vėl viskas pasikeitė po didžiosios pertraukos, kai „Žalgiris“ tiesiog pradingo.

„Panathinaikos“ ėmė artėti, nors svečiai ir kurį laiką dr sėkmingai laikėsi (70:60). O trečiojo kėlinio viduryje aikštę dėl absurdiškos situacijos turėjo palikti Erginas Atamanas.

Techninę pražangą gavo PAO suolas, o vėliau antroji buvo skirta, tačiau ne dėl žaidėjų ar trenerių elgesio, o sirgalių. Šalia sėdėję aistruoliai išprovokavo antrąją PAO suoliukui, kas lėmė tai, kad kurioziškai E.Atamanas išvytas iš rungtynių.

Tiesa, teoriškai pagal taisykles viskas buvo teisinga, kadangi baltoji linija žymi suoliuko zoną.

🚨😱INCREDIBLE IN OAKA!!

The referees assign a technical foul to the Panathinaikos bench but the person standing was a fan.



Due to this mistake, later, Ataman was ejected from the match.#EuroLeague #paobc #Panathinaikos pic.twitter.com/jMhkZc7Vdz