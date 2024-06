Pirmu prisilietimu įvartį pelnęs puolėjas išvedė Nyderlandus į pergalę prieš lenkus

Jau nuo pirmųjų minučių iniciatyvos ėmėsi Nyderlandų futbolininkai, kai 3-ią minutę pavojingą progą sukūrė Cody Gakpo, tačiau pirmieji rungtynėse pasižymėjo visgi lenkai.

16-ą minutę Adamas Buksa sėkmingai pasitiko kampinį ir galva iš arti kamuolį pasiuntė į dešinįjį vartų kampą. Lenkija išsiveržė į priekį 1:0.

Tiesa, C. Gakpo nepatiko būti tuščiomis ir jau 30 minutę jis pagaliau pasinaudojo savąja proga. Futbolininkas atliko smūgį iš toli, kuris po rikošeto suspurdėjo lenkų vartuose. Rezultatas tapo lygus – 1:1.

Nors progų dar turėjo abi rinktinės, tačiau į pertrauką išėjo nepasikeitusiu taikiu rezultatu 1:1.

Antrajame kėlinyje komandos ryžtingai bandė persverti rezultatą savo pusėn, tačiau kurį laiką tiek vieniems, tiek kitiems pavojingos progos į įvarčius nepavirsdavo.

54 min. Xavi Simonsas buvo arti to, kad persvertų rezultatą, kai iš baudos aikštelės vidurio smūgiavo į dešinįjį vartų kampą, tačiau kamuolys praskriejo šalia tikslo.

Jau po penkių minučių savo šansą turėjo ir Jakubas Kiwioras, kuris gavęs tvarkingą perdavimą, turėjo laiko ir erdvės baudos aikštelėje, bet jo smūgį į dešinįjį apatinį kampą puikiai atrėmė Nyderlandų vartų sargas.

Visgi ledus galiausiai pralaužė Woutas Weghorstas. Vos dvi minutes aikštėje po keitimo praleidęs olandas pirmu prisilietimu šovė kamuolį į Lenkijos vartus ir išvedė savo komandą į priekį 2:1.

Vėliau lenkai dar susikūrė kelias pavojingas situacijas, tačiau išlyginti rezultato jau nebespėjo.

2 kėlinys:

83 min. ĮVARTIS!!! Vos prieš dvi minutes aikštėje pasirodęs Woutas Weghorstas pirmu prisilietimu šauna kamuolį į Lenkijos vartus ir išveda savo komandą į priekį 2:1.

75 min. Jakubas Moderis smūgiavo kamuolį į baudos aikštelę, bet vartininkas sėkmingai perėmė kamuolį.

59 min. Savo šansą turėjo ir Jakubas Kiwioras, kuris gavęs tvarkingą perdavimą, turėjo laiko ir erdvės baudos aikštelėje, bet jo smūgį į dešinįjį apatinį kampą puikiai atrėmė Nyderlandų vartų sargas.

54 min. Xavi Simonsas buvo arti to, kad persvertų rezultatą, kai iš baudos aikštelės vidurio smūgiavo į dešinįjį vartų kampą, tačiau kamuolys praskriejo šalia tikslo.

47 min. Denzelis Dumfriesas bandė pasiųsti gerą perdavimą Memfiui Depay, bet Lenkijos vartininkas gerai sureagavo ir numalšino ataką.

1 kėlinys: Lenkija 1:1 Nyderlandai

42 min. C. Gakpo sulaukė gero perdavimo į baudos aikštelę ir greitai smūgiavo, bet jo smūgis praskrieja virš vartų ir antrąkart pasižymėti jam nepavyko.

32 min. Savo pusėje bandė atsakyti ir lenkai, kai atakos smaigalyje atsidūrė centro gynėjas Jakubas Kiwioras. Visgi jo smūgį sulaikė vartininkas.

30 min. ĮVARTIS!!! Pagaliau savąja proga pasinaudojo C. Gakpo. Jis atliko smūgį iš toli, kuris po rikošeto suspurdėjo lenkų vartuose. Rezultatas tampa lygus – 1:1.

20 min. Po kampinio Virgilas van Dijkas sugebėjo nukreipti kamuolį į vartų vidurį, tačiau išankstinį olando džiaugsmą nutraukė W. Szczesny, kuris laiku išgelbėjo savo komandą.

16 min. ĮVARTIS!!! Adamas Buksa sėkmingai pasitiko kampinį ir galva iš arti kamuolį pasiuntė į dešinįjį vartų kampą. Lenkija išsiveržė į priekį 1:0.

10 min. Nyderlandai turėjo dar vieną gerą šansą, kai Tijjani Reijndersas gavo idealų perdavimą aikštės viduryje, bet smūgis pralėkė visai šalia dešiniojo virpsto.

3 min. Cody Gakpo turėjo puikų šansą pelnyti pirmąjį rungtynių įvartį. Jis gavo kamuolį aikštės viduryje ir smūgiavo į kairįjį apatinį kampą, bet Wojciech Szczesny puikiai apsigynė.

Komandų startinės sudėtys:

