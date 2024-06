Žurnalistus prajuokinęs Prancūzijos puolėjas sureagavo ir į situaciją šalyje: „Visi esame šokiruoti“

„Kylianai? Aš gražesnis už Kylianą ir neatrodau kaip vėžliukas nindzė“, – atsakė M. Thuramas, prajuokinęs susirinkusius žurnalistus.

Spaudos konferencijoje buvo paliesti ir rimti klausimai. Prieš porą dienų M. Thuramo komandos draugas Ousmane‘as Dembele paragino prancūzus aktyviai dalyvauti rinkimuose, o M. Thuramas pridėjo, kad reikia ne tik ateiti į rinkimus, bet ir balsuoti taip, kaip kuo mažiau vietų atitektų kraštutinių dešiniųjų atstovams.

„Situacija Prancūzijoje dabar yra liūdna ir labai rimta. Kai sužinojome, kas vyksta, buvome šokiruoti. Deja, bet tokia dabar yra mūsų visuomenė. Kaip Ousmane‘as sakė, visus raginame ateiti į rinkimus ir balsuoti. Kiekvieną dieną turime kovoti, kad „Nacionaliniam susivienijimui“ nepasisektų.

