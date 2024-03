Pirmoji raketė pasaulyje Iga Swiatek turnyre JAV pasiekė revanšą prieš anksčiau ją įveikusią varžovę

Geriausia pasaulio tenisininkė per maždaug 70 minučių 6:4, 6:0 nugalėjo čekę Lindą Noskovą (WTA-29). Šiemet prestižiniame „Australian Open“ turnyre būtent L.Noskova sensacingai eliminavo I.Swiatek (3:6, 6:3, 6:4).

Šį kartą I.Swiatek mačo pradžioje nerealizavo dviejų „break pointų“, o trečiajame geime dar pralaimėjo savo padavimų seriją. Septintajame geime L.Noskova galėjo susikrauti triuškinančią persvarą, tačiau pralaimėjo tris „break pointus“, o nuo to momento vaizdas korte kardinaliai pasikeitė. Lenkė laimėjo visus likusius 10 geimų, o čekė daugiau „break pointų“ nesusikūrė.

Puikų pasirodymą Indian Velse pratęsė danė Caroline Wozniacki (WTA-204). Ji 6:2, 4:6, 6:0 įveikė JAV atstovę Katie Volynets (WTA-131). Simboliška, jog turnyro aštuntfinalyje C.Wozniacki žais su vokiete Angelique Kerber (WTA-607). Abi šios tenisininkės yra buvusios pirmosios pasaulio raketės ir abi neseniai atnaujino karjeras po gimdymo.

A.Kerber su C.Wozniacki pirmą kartą profesionalių mače viena prieš kitą žaidė dar 2008 m., o Indian Velse pastarąjį kartą susitiko 2013 m. turnyro pusfinalyje, kai C.Wozniacki išplėšė pergalę – 2:6, 6:4, 7:5.

