Pirmoje „Formulės 1“ sezono kvalifikacijoje – Verstappenas iškovojo pirmą „pole“ pozociją

Pirmąją šio sezono „pole“ poziciją iškovojo pagrindinis favoritas olandas Maxas Verstappenas. „Red Bull“ lyderis geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 29.708 sek. Antrą vietą užėmė jo komandos draugas meksikietis Sergio Perezas (1:29.846).

Antrąją startinę eilę užėmė „Ferrari“ pilotai – monakietis Charlesas Leclercas (1:30.000) bei ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis (1:30.154). Ch.Leclercas po pirmųjų bandymų trečioje kvalifikacijos dalyje buvo antras ir atrodė, kad gali mesti iššūkį M.Verstappenui, tačiau antrajam greitajam ratui į trasą nebegrįžo. Toks sprendimas buvo aiškinamas noru patausoti padangas lenktynėms.

🆑 There wasn’t an issue. We need to keep in our mind that in the race run we seem to be a little bit on the back foot compared to Red Bull and I think we are in a better place starting third with new tyres than starting first with old. pic.twitter.com/d3ZSEp8Kfq