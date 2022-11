Pirmasis pasaulio futbolo čempionatas musulmoniškoje šalyje: klausimų daugiau nei atsakymų

Nepaisant to, Kataras pažadėjo, kad visi duoti pažadai, susiję su vienu laukiamiausių sporto renginių, bus įgyvendinti, be to, tarsi sąmoningai pabrėžta skleidžiama žinutė, kuri sako: „Visi yra laukiami, tik gerbkite mūsų kultūrą“.

Ko gi verta FIFA vertinimo ataskaita, kuri buvo labai, nors ir diplomatiškai, kritiška dėl techninių Kataro plano aspektų, tačiau taip ir neužsiminta apie LGBT+ teisių klausimu. Tai buvo praleista, tačiau šia tema kalbama. Tiesa, ataskaitoje trumpai užsimenama apie tūkstančius migrantų darbuotojų, kurie reikės, ruošiant pasaulio futbolo čempionatą Katare.

Savo ruožtu FIFA turėjo daug ką pasakyti apie Kataro dydį, kas išties yra suprantama, mat yra svarstoma, kad tai bus mažiausia šalis, kuri yra pasirengusi surengti pasaulio futbolo čempionatą. Teigiama, kad šiauriausią ir piečiausią teritoriją skyria tik 70 kilometrų, o lukusi Kataro valstybės dalis sutelkta Dohos mieste, kuris yra laikomas vieninteliu tikru šalies miestu.

To paslėpti negalėjo jokie turimi Kataro turtai, todėl savo ruožtų pasaulio futbolo čempionatą organizuojanti valstybinė patikino, kad „kompaktiškas“ renginys sumažins bereikalingų kelionių skaičių, o žaidėjai liks stovyklose, tad gerbėjai galės pamatyti daugiau nei vienas rungtynes per dieną.

„Balsavimas buvo surengtas neilgai trukus po pasaulio futbolo čempionato, vykusio Pietų Afrikoje, kur buvo tam tikrų logistinių iššūkių, o kitas pasaulio futbolo čempionatas turėjo vykti Brazilijoje, tačiau čia buvo pernelyg dideli atstumai. Tuo metu Kataras buvo kompaktiškas.

<...> Kartu su kompaktiškumo idėja Kataras taip pat liudijo, kad šis pasaulio čempioantas bus neutralus anglies dioksido atžvilgiu“, – teigė iš Anglijos kilęs Johnas Zerafa, kuris dirbo strateginės komunikacijos patarėju, organizuojant pasaulio futbolo čempionatą Katare.

Tačiau apie pastarąjį teiginį buvo rašoma daug, o dalis ekspertų pabrėžia, kad pasaulio futbolo čempionatas Katare bus neaturalus anglies dioksido atžvilgiu tik tada, jeigu bus pamiršti faktai apie tai, kiek buvo sunaudojama resursų organizuojant šį sporto renginį.

Nepaisant to, organizatoriai ir FIFA atstovai atkreips dėmesį į visame pasaulyje prripažintus kriterijus, kuriuos renginiai turi atitikti, kad pateisintų teiginį dėl anglies dioksido neutralumo, ir tvirtins, kad tai pavyko įgyvendinti.

Tačiau net ir tai kelia didelį klausimą dėl Kataro paskelbimo būnant žaliosios energijos sergėtojais, mat kaip galima surengti tokio energeninio efektyvumo sporto renginį, kuomet termometro stulpeliai birželį ir liepa nenukrinta žemioau kaip 30 laipsnių, o vidutinė temperatūra siekia 40 laipsnių.

Taigi viena didžiausių problematikų yra oro kondicionavimas. Kataras, kuris užima trečiąją vietą pasaulyje pagal dujų ir naftos atsargas, susiduria ne su finansine problema, tačiau aplinkosaugos klausimais. Svarbu, kad Kataras siektų ilgalaikių tikslų tam, kad atitrūktų nuo pajamų, gaunamų iš energetinių šaltinių, ir galiausiai taptų vieta, kur žmonės pasirinktų šią šalį gyvenimui, galėtų dirbti ir pramogauti.

FIFA dar 2015 m. nusprendė, kad Kataras negalės kondicionuoti visos šalies, todėl turnyras buvo perkeltas į lapkričio ir gruodžio mėnesį. Nors tokiu būdu buvo sumaišomos kortos futbolo lygoje, tačiau tūkstančiai asmenų bus apsaugoti nuo galimo saulės smūgio, taip pat didelių anglies dioksido mastų, kurie būtų išmetami į atmosfera. Taigi sirgaliai turės įvertinti, ar tai pavyko įgyvendinti.

„Nemanau, kad sveiko proto žmonės, ką nors išmanantys apie futbolą, iš tikrųjų manė, kad [Kataras] gali surengti tradicinį futbolo renginį, kuris vyktų birželio, liepos mėnesiais“, – kalbėjo buvusi Australijos futbolo federacijos verslo ir viešųjų reikalų vadovė Bonita Mersiades.

Be to, ji pastebėjo, kad stebina ir tai, kad didžiosios pasaulio futbolo lygo, kurių sezonų tvarkaraštis yra keičiamas dėl futbolo čempionato, neišreiškė didelio pasipriešinimo šiuo klausimu. Jos teigimu, tai galėjo lemti didėjanti Kataro įtaka, paremta kyšių davimu.

Paveldas

Taip pat klausimų kelia ir kiti Kataro pažadai. Vienas jų – pažadas pastatyti 22 modulinius arba išardomus stadionus, kurie po pasaulio futbolo čempionatų galėtų būti pašalinimi, o nereikalingos detalės perkeltos į kitas, skurdesnes valstybes.

Pavyzdžiui, pasiūlymų knygoje „Dohos uosto stadionu“ pavadinta sporto renginiui skirta vieta, kuri galiausiai buvo pavadinta „Stadionas 974“, tapo tarsi Kataro rinkiminiu kodu. Pažadėta, kad 40 tūkst. vietų turintis stadionas po pasaulio futbolo čempionatas galiausiai bus išardytas, o vieta, kuri tinka nekilnojamojo turto plėtojimui, liks laisva. Tiesa, nėra žinoma, ar išardytas stadionas bus vėliau bus vėl pastatomas kur nors kitur.

Taip pat buvo Kataras nemenką dalį laiko kalbėjo apie futbolo projektų vystymą šalyje bei užsienyje, pavyzdžiui, Nigerijoje ir Tailande. Būtent pastarosiose valstybėse taip pat gyveno kai kurie vykdomojo komiteto nariai.

Negana to, Kataro atstovai taip pat pažadėjo, kad bus plėtojami futbolo užsiėmimai ir pačioje šalyje, kurių metų žadėta organizuoti įvairius sporto renginius vaikams, neįgaliems asmenims, emigrantams, moterims.

Tačiau, B. Mersiades pastebėjimu, nors Kataro atstovų išsakytos idėjos yra kilnios ir gražios, tačiau realybėje tai labiau įprasmina reklaminius triukus, o ne įgyvendinamus planus.

Visgi J. Zerafa su tuo nesutinka ir tikina, kad Kataras daug kalbėjo apie dalijimosi idėją, galimybę pastatyti išmontuotus stadionus po futbolo čempionato kitose valstybėse.

Dalis ekspertų įžvelgia ir tai, kad FIFA, leisdama Katarui surengti futbolo čempionatą, siekė įsiveržti į naują, turtingą rinką, mat būtent Artimieji Rytai, atsižvelgiant į tai, kas investuoja į sportą visame pasaulyje daugiausiai, yra žaidėjas numeris vienas.