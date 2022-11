Danijos žurnalistas pasidalino šokiruojančiu vaizdo įrašu: to atvykęs į Katarą nesitikėjo

Filmuotoje medžiagoje ir nuotraukoje matyti, kaip sirgalių kaimelyje, kuriame gyvens tūkstančiai Anglijos ir Velso sirgalių, vis dar stovi krūvos nuolaužų, išrausta velėna ir stovi pramoniniai automobiliai.

Kaip rašo „The Guardian“, žadėtų patogumų, tokių kaip treniruoklių centras, teatras ir teniso kortai, taip pat nėra.

Mažyčiai oro kondicionieriai nesugeba atvėsinti patalpų, o naktimis per daug garsiai girgžda, kad galėtų būti naudojami miego metu.

Qatar has unveiled the first of its World Cup “fan villages” in Doha. ▪️ Up to 60,000 people ▪️ Twin single/One double bed ▪️ Mini-fridge, bathroom ▪️ Strict anti-alcohol policy These Al-Emadi rooms cost $203 a night. pic.twitter.com/tFkI4Jh0Ww

„Štai kiek Kataro pasaulio futbolo čempionato sirgalių kaimelyje gausite už 185 svarus per naktį. Sėkmės pailsėti. Oro kondicionieriaus (kuris dieną neatvėsina konteinerių) triukšmas padeda užgožti likusį triukšmą“, – ironiškai rašė vienas isrgalius.

Daugelį sirgalių tokios sąlygos privertė palyginti pasaulio čempionatą su karantinu, už kurį pats dar turi susimokėti didžiulius pinigus. Vienas iš sirgalių pridūrė, kad tai panašu į „Švedijos kalėjimą“.

Vienas iš sirgalių, prabuvęs Katare jau 10 dienų, pasakojo apie tai, su kuo jam teko susidurti: „Tai buvo pragaras. Oro kondicionierius vos veikia ir skamba taip, kaip naikintuvas. Net jei dieną jis būna įjungtas, vis tiek būna 27 laipsniai. Naktį negalime jo įjungti, nes jis kelia didelį triukšmą.

Lovos yra kietos kaip akmuo, todėl gali miegoti ir ant grindų. Niekada nesu buvęs tokioje nepatogioje vietoje. Esame čia jau 10 dienų ir tai yra košmaras. Gal ir gerai, jeigu nori pernakvoti vieną ar dvi naktis, bet ilgiau būnant čia yra siaubinga“.

Katare problemų turi ir žurnalistai: Danijos korespondentas Rasmusas Tantholdtas internete paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip jį persekioja Kataro pareigūnai ir apsauga.

„Gavome atsiprašymą iš Kataro tarptautinio žiniasklaidos biuro ir Kataro aukščiausiosios komisijos. Štai kas nutiko, kai transliavome tiesiogiai“, – rašė žurnalistas.

Vaizdo įraše matyti, kaip pareigūnas uždengia kameros objektyvą ranka.

„Pone, jūs pakvietėte visą pasaulį čia atvykti, kodėl mes negalime filmuoti viešoje vietoje?“, – klausė žurnalistas. „Tai yra mūsų akreditacija, galime filmuoti kur tik norime ir mums nereikia kitų leidimų“.

Vaizdo įraše taip pat girdima, kaip žurnalistas klausia, ar jie nori sudaužyti jo kamerą.

Šokiruojantį vaizdo įrašą žiūrėkite čia:

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql