Pirmajame „Trailo kalvės“ etape – Prienų miškų grožis, olimpiečio pergalė ir rekordas

Pirmajame naujojo sezono „Trailo kalvės“ etape susirinko net 277 bėgikai, iškart pagerindami varžybų etapo lankomumo rekordą, kuris siekė 257 dalyvius.

Tai reiškia, kad burtų keliu vienam iš dalyvių atiteko rėmėjo „Suunto“ prizas „SUUNTO Race S Titanium Graphite“ sportinis laikrodis, kurio vertė – daugiau nei 400 eur.

Toks laikrodis vienam „Trailo kalvės“ dalyvių atiteks kiekviename etape, kuriame bus viršytas praėjusių metų rekordas – 257 dalyviai.

Pirmasis etapas Prienuose bėgimo mėgėjams padovanojo bėgimui puikų orą – temperatūra buvo maloniai vėsi, be kritulių, o ir miškas buvo sausas.

Bėgikai kaip įprasta rinkosi vieną iš 4 trasų - 5,8, 14,6, 20,6 arba 28,8 km ilgio. Joms suteikti metalų pavadinimai atitinkamai alavinė, žalvarinė, plieninė ir titaninė.

Vyrų plieninės trasos (20,6 km su 340 vm pakilimo) nugalėtoju tapo olandas Frankas Van Lieshoutas (klubas – „Sportive Locals“), finišą pasiekęs per 1 val. 24:21 min. (vid. tempas 4:05 min/km).

„Pirmasis šių metų etapas, šiemet nusprendžiau bėgti ne ilgiausią trasą, o trumpesnę. Tikri mėgavausi trasa, kuri buvo tikrai įvairi – gražūs „single trackai“, buvo pakilimų, tikrai buvo iššūkis. Nuo pat pradžių išsiveržiau į priekį, bėgau pirmas, bet pabaigoje pamačiau, kad kažkas prie manęs artėja, tad tikrai save paspaudžiau ir sugebėjau išlaikyti persvarą ir pergalę“, – džiaugėsi F. Van Lieshoutas.

Nugalėtojas finiše 29 sek. aplenkė vilnietį Igną Kazlauską, kuris finišą pasiekė per 1:24:50 val. (vid. 4:07), o trečias atbėgo Algirdas Daukantas („Origami Runners“), finišavęs per 1:26:24 val. (vid. 4:11). Tarp moterų šioje trasoje lengvai laimėjo vilnietė Monika Milė („Mesk kelią dėl takelio“), finišavusi per 1 val. 44:27 min. (vid. 5:04). Ji prieš dvi savaites triumfavo „Trail Kuršių Nerijos“ 104+ km trasoje.

„Aišku, kad dar pilnai neatsigavusi po Kurių nerijos, dar kojytės lankstosi sunkiai. Teko greitai bėgti, nes trasa buvo greita, pradžioje – labai greitai, paskui su kalniukais sulėtėjau, bet pavyko visai greitai finišuoti“, – pasakojo M. Milė.

Nugalėtoja antroje vietoje finišavusią Sandrą Paužaitę („OK Dainava“) aplenkė kiek daugiau nei 5 minutėmis – 1:49:45 (vid. 5:19).

Trečią vietą užėmė Lina Buinauskienė („Bėgimo klubas“), finišavusi per 1:54:13 va. (vid. 5:32).

Vyrų titaninėje (28,8 km) trasoje išvydome olimpietį Remigijų Kančį („Origami Runners“) ir dar prieš startą buvo sunku įsivaizduoti, kad kažkas jam čia mes rimtą iššūkį. Taip ir nutiko – įspūdingai greitai bėgęs R. Kančys trasą įveikė per 1 val. 51:55 min. (vid. 3:53) ir tapo nugalėtoju.

„Trasa, sakyčiau, mano – man patinka tokie miškai, gražus vaizdas, graži trasa. Šaunuolis Marijus su komanda. Pastabos po praėjusių metų buvo išgirstos, trasa patobulinta, žymėjimas buvo tikrai idealus, galėjau net nežiūrėti į žemėlapį. Smagi trasa, aš dažnai miške bėgioju, šis miškas tikrai gražus, man patinka“, – pasakojo tiek plentą, tiek bekelę bėgantis R. Kančys.

Paklaustas, kodėl žmonės turėtų atvažiuoti į „Trailo kalvę“, olimpietis išskyrė varžybų aurą: „Visiškai kita aura, skiriasi nuo komercinių startų, bendruomenė čia yra kitokia. Trasos išdėliotos labai įdomiai, niekada nežinai, kas kur laukia. Keičiasi ir lokacijos, kitas etapas Dūkštose, tad lokacijos skirtingos, trasos – skirtingos ir emocija čia yra visai kita nuo plento bėgimų, nuo komercinių renginių.“

Antrąją vietą čia laimėjo prieš 2 savaites „Trail Kuršių Nerijos“ 71 km trasoje nugalėjęs Andrius Šipkinas („Bėgimo klubas“), finišą pasiekęs per 1:59:50 val. (vid. 4:09), o trečią vietą užėmė Donatas Košiuba(„Besivaikantys debesis“), finišavęs per 2:04:17 val. (vid. 4:18).

Moterų titaninėje trasoje finišas buvo labai smagus, mat pirmas dvi vietas skyrė tik 26 sek. Nugalėjo čia ZitaKosač („Origami Runners“), atbėgusi per 2 val. 14:05 min. (vid. 4:39) ir aplenkusi Laurą Šeškienę („LOvesStreams Running“), kuri finišavo per 2:14:31 val. (vid. 4:40).Trečiąją vietą čia užėmė Laura Arė „Flow Team Klaipėda“, trasoje užtrukusi 2:36:33 val. (vid. 5:26).

„Pirmas mano grįžimas į bekelę nuo pavasario, nes daugiau bėgdavau plentą, o dabar grįžau į „trailą“, nesruošiuosi Gran Kanarijai, tad man čia treniruočių pobūdžio varžybos. Daug gavau pamokų. Trasa smagi,greita, tad man tiko.Senai turėjau tokias varžybas, kai praktiškai visą laiką bėgome drauge, nebuvo net momento atsikvėpti, kai„traile“ dažniau bėgi vienas. Teko bėgti kaip plente, kai prie tavęs visą laiką varžovė, yra stimulas, nepamenu,kada taip teko bėgti“, – juokėsi Z. Kosač.

Nugalėtoja trumpai papasakojo ir varžybų eigą: „Laura atitrūko nuo manęs gal 18-ame kilometre. Likus 5 kmpradėjau ją gaudyti, o pagavau likus dviem. Paskutinius 2 km teko labai sunkiai dirbti.“

„Trailo kalvės“ sezonas po kiek daugiau nei mėnesio tęsis Dūkštose, kur gruodžio 8 dieną vyks antrasis šiosezono etapas.

Kiti etapai vyks Kulautuvoje, Kaune, Vilniuje ir Alytuje.

Kiti rezultatai

Moterų U-17 (5,6 km):

1. Nikita Liatukaitė („Besivaikantys debesis“) 24:57 min.

2. Gerda Mikalauskaitė („Bartkevičiukai“) 28:35

3. Milda Kaminskaitė (Kauno BMK) 30:48

Moterų alavinė (5,6 km):

1. Eglė Tičkūnaitė 30:27 min.

2. Ilona Varnagirytė 30:32

3. Vasarė Tuminauskienė (IRUNLT) 32,51

Moterų žalvarinė (14,6 km):

1. Dalia Lukošienė („Lukas“) 1:09:37 val.

2. Ramutė Varnelytė („Kaunas Trail Runners“) 1:11:06

3. Austė Janušauskaitė („Besivaikantys debesis“) 1:14:35

Vyrų U-17 (5,6 km):

1. Emilis Paužas („OK Dainava“) 29:32 min.

2. Antanas Arlauskas („OSK Šilas“) 31:01

3. Matas Zonys („Kauno BMK“) 31:29

Vyrų alavinė (5,6 km)“

1. Andrius Sedelskis („Wild Souls“) 25:10 min.

2. Vytautas Balčiūnaitis („OK Takas“) 25:23

3. Jonas Gaučas („Mes kelią dėl takelio“) 26:09

Vyrų žalvarinė (14,6 km):

1. Rokas Lipnickas („S-Sportas“) 58:00 min.

2. Vytautas Jazepčikas („Tritonas“) 59:40

3. Vitas Gapševičius („Kauno BMK“) 1:00:17 val.

„Trailo kalvės“ taurės 3-o sezono tolimesnis tvarkaraštis:

2024-12-08 Dūkštos

2025-01-05 Kulautuva

2025-02-02 Kaunas (Smertkalnis)

2025-03-02 Vilnius (vieta bus žinoma vėliau)

2025-04-13 Alytus (Vidzgiris)

„The Empire of Dirt by Trailo Kalvė“:

2025-05-04 arba 11 d. „Aukštadvaris Ultra by Trailo Kalvė“

2025-08-30 „Death Mountain Marathon by Trailo Kalvė“

2025-09-27-28 (galimai bus anksčiau) „SwampMan Backyard Ultra by Trailo Kalvė“