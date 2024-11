Turnyre Helsinkyje – Ričardo Berankio aštrūs žodžiai teisėjui: „Tu negali taip elgtis“

R.Berankis pirmajame sete trumpai pirmavo (3:2), bet jau kitame geime išbarstė persvarą, o dvyliktajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją. Antrajame sete abu žaidėjai iššvaistė nemažai „break pointų“ ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame lietuvis atitrūko 5:2, tačiau svarbiausiu momentu pralaimėjo 5 taškus iš eilės.

Lietuvį šiame mače „skandino“ keisti teisėjų sprendimai. Pirmojo seto pabaigoje R.Berankis galėjo susikurti tris „break pointus“, kai po varžovo atlikto smūgio kamuoliukas lyg ir leidosi už aikštės ribų. Visgi, teisėjai tylėjo ir tašką atidavė prancūzui.

„Užribis! Užribis! Ne! Ką tu darai? Tu negali taip elgtis. Čia buvo aiškus užribis. Kodėl ji nesušuko užribio? Tas smūgis net nebuvo arti linijos“, – stebėjosi R.Berankis.

Antrojo seto pradžioje R.Berankis turėjo „break pointą“. Tada po prancūzo padavimo linijos teisėjai sušuko užribį ir R.Berankis būtų laimėjęs geimą, tačiau bokštelio teisėjas tašką atidavė G.Blancaneaux.

„Pasižiūrėk! Juk ji sušuko užribį! Tai užribis – pasižiūrėk, žmogau! Staigiai kviesk vyriausiąjį teisėją, nes čia jau antras kartas. Prašau, kviesk vyriausiąjį teisėją. Kviesk jį!“, – rėkė lietuvis, tačiau vyriausiasis turnyro teisėjas taip ir neatėjo.

