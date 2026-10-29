Pileckaitė išplėšė auksą dramatiškame finale Jordanijoje, Dudėnaitė pasidabino sidabru

Svorio kategorijoje iki 70 kg auksą iškovojo Ugnė Pileckaitė. Lietuvė po burtų pateko tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame per 47 sek. sutriuškino vietinę kovotoją Layan Khader. Pusfinalyje lietuvė per 1 min. 42 sek. pranoko Pietų Afrikos Respublikos atstovę Anastasiją-Aleksandrą Nenovą, kuri pirmoji pelnė „Waza-ari“ įvertinimą, bet vėliau lietuvė pasižymėjo „Ippon“ įvertintu veiksmu.
Sunkiausia buvo finalinė kova. U. Pileckaitė visas 4 min. kovėsi su tunisiete Aya Hamdi, o pergalę lietuvei atnešė „Yuko“ įvertinimas. Po lietuvės pergalės arenoje pasigirdo Marijono Mikutavičiaus „Trys milijonai“.
Tuo tarpu Miglė Dudėnaitė svorio kategorijoje iki 78 kg pelnė sidabrą. Ji per 35 sek. sutriuškino vietinę kovotoją Amal Alkhalaileh ir po pratęsimo per 4 min. 39 sek. nusileido iranietei Maryam Barbat. Po grupės etapo lietuvė su iraniete dar kartą susikovė finale. Šį kartą M. Dudėnaitė ilgai pirmavo su „Waza-ari“ įvertinimu, bet, praėjus 2 min. 50 sek., varžovė pelnė „Ippon“ įvertinimą.
Turnyre dalyvavo 129 kovotojai iš 22 valstybių.
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