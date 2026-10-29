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Pileckaitė išplėšė auksą dramatiškame finale Jordanijoje, Dudėnaitė pasidabino sidabru

2026-10-29 16:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 16:18
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Jordanijoje ketvirtadienį baigėsi Azijos dziudo taurės etapas, kuriame medalius iškovojo abi lietuvės.

Ugnė Pileckaitė ir Miglė Dudėnaitė („Judo Lithuania“ nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Jordanijoje ketvirtadienį baigėsi Azijos dziudo taurės etapas, kuriame medalius iškovojo abi lietuvės.

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Svorio kategorijoje iki 70 kg auksą iškovojo Ugnė Pileckaitė. Lietuvė po burtų pateko tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame per 47 sek. sutriuškino vietinę kovotoją Layan Khader. Pusfinalyje lietuvė per 1 min. 42 sek. pranoko Pietų Afrikos Respublikos atstovę Anastasiją-Aleksandrą Nenovą, kuri pirmoji pelnė „Waza-ari“ įvertinimą, bet vėliau lietuvė pasižymėjo „Ippon“ įvertintu veiksmu.

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Sunkiausia buvo finalinė kova. U. Pileckaitė visas 4 min. kovėsi su tunisiete Aya Hamdi, o pergalę lietuvei atnešė „Yuko“ įvertinimas. Po lietuvės pergalės arenoje pasigirdo Marijono Mikutavičiaus „Trys milijonai“.

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Tuo tarpu Miglė Dudėnaitė svorio kategorijoje iki 78 kg pelnė sidabrą. Ji per 35 sek. sutriuškino vietinę kovotoją Amal Alkhalaileh ir po pratęsimo per 4 min. 39 sek. nusileido iranietei Maryam Barbat. Po grupės etapo lietuvė su iraniete dar kartą susikovė finale. Šį kartą M. Dudėnaitė ilgai pirmavo su „Waza-ari“ įvertinimu, bet, praėjus 2 min. 50 sek., varžovė pelnė „Ippon“ įvertinimą.

Turnyre dalyvavo 129 kovotojai iš 22 valstybių.

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