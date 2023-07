Persigalvojo – Jamesas apie karjeros pabaigą nebegalvoja

Los Andželo „Lakers“ puolėjas apie galimą karjeros pabaigą užsiminė, kai jo komanda pralaimėjo atkrintamųjų seriją prieš Denverio „Nuggets“ ekipą.

„Man nesvarbu, kiek taškų surinksiu, ką galiu ar negaliu padaryti aikštėje. Man rūpi tik tai, ar galiu žaisti neišduodamas šio žaidimo. Diena, kai nebegalėsiu aikštėje atiduoti visų jėgų bus ta, kai baigsiu karjerą, bet ta diena nėra šiandien“, – sakė atletas.

LeBron James:



“The day I can’t give the game everything on the floor is the day I’ll be done. Lucky for you guys, that day is not today.” 👑👑👑



