Pergalingas sugrįžimas: Bukauskas nugalėjo buvusį „Bellator“ kovotoją

Londone (Anglija) vykusiame „Cage Warriors 145“ turnyre 28-erių lietuvis pussunkiame svoryje susikovė su 37-erių anglu Lee Chadwicku (28-17-1). Kovai prireikė visų 3 raundų, po kurių teisėjai vienbalsiai atidavė pergalę lietuviui (29:28, 29:28, 30:27).

Pranešama, kad M.Bukauskas kovėsi protingai, o L.Chadwickas bandė įvelti lietuvį į atviresnę kovą. Nors buvo tokių fanų, kurie stebėjosi teisėjų sprendimais, tačiau dauguma pripažino, kad M.Bukauskas, nors ir nežymiai, bet buvo vertesnis pergalės.

Po kiek daugiau nei metų, praleistų UFC, M.Bukauskas grįžo į organizaciją, kurioje iškilo į MMA elitą. „Cage Warriors“ jis debiutavo pralaimėjimu 2016 m., bet nuo 2018 m. pradėjo ilgą – 5 – pergalių seriją bei tapo šios organizacijos pussunkio svorio kategorijos čempionu.

Modestas Bukauskas returns to the cage for the first time since his devastating knee injury against Khalil Rountree, at #CW145 pic.twitter.com/M6YRpGsL3x