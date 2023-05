Pergalinga serijos pradžia pasidžiaugęs Žibėnas: „Rezervų dar turime daug“

Pirmajame mače 82:74 vilniečiams pavyko įveikti Jonavos „CBet“ komandą. Nepaisant to, kad šalies čempionai rungtynes pradėjo atkarpa 18-0, tačiau sutriuškinti varžovų nepavyko ir šie sugrąžino intrigą į mačą.

Po susitikimo „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas pripažino, kad komanda praleido per daug lengvų taškų ir laiku nebuvo prasižengta, kad to išvengti.

„Gera pergalė. Smagu, kad seriją pradedame pergalingai. Sveikinimai mūsų sirgaliams. Buvome pasiilgę tokios atmosferos. Šiandien praleidome per daug lengvų taškų, per daug nepadarytų pražangų ir per daug varžovams leidome išmesti laisvų metimų.

Praleidome 74 taškus. Tai yra neblogas rezultatas. Didžiąją dalį varžovų šiandien sugebėjome kontroliuoti, o tai ir leidome laimėti rungtynes. Puolime, galbūt, įmetėme mažiau taškų nei įprastai pelnome, bet daug metimų iš tiesų ir nepataikėme iš gerų situacijų. Pro šalį skrieję tie metimai ir neleido anksčiau uždaryti rungtynių“, – mintis dėstė G. Žibėnas.

– Ar pirmasis kėlinys gynybine prasme buvo geriausias šį sezoną?

– Galbūt energija buvo viena iš geriausių. Kartais tu giniesi gerai ir varžovas tau įmeta labai sunkų metimą. Čia gera gynyba ar bloga? Jonava kai kuriuos gerus metimus irgi prametė. Sunku tą kartais apibūdinti. Žaidėjai tikrai gerai įėjo į rungtynes. Žinome, kad negalime pradėti serijos pralaimėjimu namuose, žaidėjai atnešė gerą žinutę rungtynių pradžioje, bet Jonava yra tokia komanda, kuri, tik užuodusi, kabinsis, tikrai nepasiduos. Čia yra atkrintamosios. Mes nieko lengvo nesitikėjome. Aš, kaip treneris, tokios pradžios visuomet kažkiek prisibijau. Nori to ar ne, atsipalaidavimas išlenda. Nesakyčiau, kad jo daug šiandien buvo iš mūsų žaidėjų, tiesiog Jonava yra gera komanda. Mes kažkur vienu metu sustojome, kažkur vienu metu per daug galvojome.

– Kaip sekėsi stabdyti varžovų lyderį G. Watsoną?

– Blogai. Turime padaryti geresnius sprendimus, kaip treneriai. Žaidėjai taip pat turi viską labiau priimti asmeniškai. Darysime išvadas ir ruošimės kitoms rungtynėms.

– K.McCullumas sužaidė geras rungtynes. Kiek patenkintas esate jo progresu?

– Nenoriu kalbėti apie atskirus žaidėjus. Šiandien McCullumas patraukė. Pusfinalių serija gali būti ilga. Tą patį rūbinėje ir pasakiau. Kiekvieno žmogaus reikės, Varadžiui taip pat buvo tas pasakyta. Lekūnui taip pat. Niekada nežinai, kas gali nutikti. Kiekvienas žaidėjas turi būti pasiruošęs ir galbūt šiandien ne tavo diena puolime, bet tavo rungtynės dominuojant dėl atkovotų kamuolių. Šiandien mes atidavėme daug antrų šansų bei tų dominuojančių žaidėjų, kurie kovoja dėl kamuolių, mes tikrai turime. Nenoriu per daug išsiplėsti, kas puolime įmetė, o kas ne.

– Ar esate patenkintas komandos sportine forma?

– Šiandienos rungtynės parodė, kad turime rezervų gerinti žaidimą ir tai privalome padaryti per šias dienas kombinuodami su teisingu poilsiu, taip pat padarydami kažkokius pakeitimus. Rezervų yra daug. Tas smagu, kad laimime rungtynes su daug rezervų. Tai džiugina.