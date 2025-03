Per žingsnį nuo 100-ojo titulo: Djokovičiui finale iššūkį mes net 18 metų jaunesnis varžovas

Bulgaras jau pirmajame geime susikūrė du „break pointus“ ir laimėjo N. Djokovčiaus padavimų seriją. Visgi, tai ir buvo vienintelis kartas, kai serbas turėjo problemų savo padavimų metu. Netrukus N. Djokovičius panaikino deficitą, o vėliau ėmė dominuoti korte.

Lionelio Messi akivaizdoje pergalę šventęs serbas atsidūrė per žingsnį nuo jubiliejinio – 100-ojo – ATP turo vienetų turnyro titulo per karjerą. Taip pat 37-erių serbas tapo vyriausiu tenisininku istorijoje, patekusiu į ATP 1000 serijos vienetų turnyro finalą.

Leo Messi in the house watching Novak Djokovic against Grigor Dimitrov in Miami. pic.twitter.com/Bo2JPuRDHJ

