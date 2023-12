Per plauką nuo tragedijos: „Premier“ lygos rungtynių metu futbolininkui sustojo širdis

Po šio kraupaus įvykio rungtynės buvo nutrauktas, o T. Lockyeris išgabentas į ligoninę.

Prieš nutraukiant rungtynes, rezultatas buvo lygus – 1:1.

Naujausiomis žiniomis, 29-erių Velso futbolininkas yra budrus ir reaguoja į aplinką.

Prayers going out to Tom Lockyer



pic.twitter.com/GVdWeMxByY