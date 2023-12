Trys minutės galėjo viską pakeisti? Atskleistos naujos detalės Schumacherio istorijoje

Vokietijos žurnalistas Jensas Gideonas, pažymėdamas tragiško įvykio dešimtmetį, ARD televizijoje pristatė specialią laidą apie M.Schumacherio nelaimę. J.Gideonas apsilankė Prancūzijos Alpėse, kur M.Schumacheris parkrito ir susitrenkė galvą.

J.Gideonas taip pat pakalbino slidinėjimo instruktorių Andre. Jis, anot „Kolner Stadt-Anzeiger“ dienraščio, tikina buvęs vienas iš pirmųjų, kurie atskubėjo prie M.Schumacherio, kai šis krito.

„Jo šalmas buvo visiškai sumaitotas, bet kamera vis dar buvo ant jo“, - teigė Andre.

Anot slidinėjimo instruktoriaus, M.Schumacheris iš karto po kritimo dar buvo sąmoningas. Jo teigimu, tai atskubėjusius medikus iš pradžių galėjo kiek nuraminti, todėl šie neva neskubėjo maksimaliu įmanomu greičiu gabenti vokiečio į ligoninę, nes nemanė, kad jam gresia mirtis.

Deja, sraigtasparniui pakilus M.Schumacherio būklė žaibiškai ėmė blogėti. Vokietis prarado sąmonę ir buvo prijungtas prie kvėpavimo aparato. Vėliau jam Grenoblio ligoninėje atliktos operacijos.

„Į Grenoblio ligoninę M.Schumacheris galėjo būti nugabentas 3 minutėmis greičiau“, - įvertino J.Gideonas.

