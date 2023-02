Per naktį – iš mažai kam žinomo krepšininko į žvaigždę: dėjimų konkurso laimėtojas sudrebino NBA

Nuo tada, kai šeštadienį laimėjo „Slam Dunk“ konkursą, 24 metų vaikinas sulaukė didžiulio dėmesio. Tūkstančiai žmonių susisiekė su juo socialiniuose tinkluose, jis gavo šimtus interviu užklausų, o Filadelfijos „76ers“ viešųjų ryšių skyriui reikėjo net trijų žmonių, kad juos sutvarkytų.

Per vieną naktį jis taip pat sulaukė 238 tūkst. naujų „Instagram“ sekėjų – daugiausiai iš visų NBA žaidėjų per tokį trumpą laiką.

Šis M. McClungo iškilimas yra tikrai neįtikėtinas. Per savaitgalį jis iš palyginti nežinomo G lygos žaidėjo tapo milžiniška sensacija NBA pirmenybėse.

Krepšinio legenda Shaquille‘as O‘Nealas šį jauną krepšininką vadino ir dėjimų konkurso gelbėtoju. Prieš „Visų žvaigždžių“ savaitgalį šiam konkursui buvo prognozuojama didelė nesėkmė, nes dalyvių sąraše nebuvo daug žinomų pavardžių, todėl buvo tikimasi, kad tai sirgalių nesudomins.

Visgi konkursas tapo savotiška sensacija. Per tris dienas vaizdo įrašas, kuriame yra užfiksuoti įspūdingi M. McClungo dėjimai sulaukė 7,6 milijonų peržiūrų „YouTube“ platformoje, tačiau ir šis skaičius nenustoja augti.

„Treniravausi apie 2 mėnesius“, – sakė M. McClungas, kuris tapo pirmuoju NBA dėjimų konkurso dalyviu, pakviestu iš G lygos.

„Stebėjau profesionalų konkursus. Man atrodė, kad jei ketinu jį laimėti, turiu būti pasiruošęs išnaudoti visas akimirkas.“

Per savo trumpą karjerą NBA G lygos Delavero „Blue Coats“ komandoje ir per vienerias rungtynes su Los Andželo „Lakers“ bei Čikagos „Bulls“ amerikietis uždirbo apie 100 tūkst. dolerių, tačiau netgi didesnę sumą (106 tūkstančius) jis sugebėjo uždirbti ir laimėdamas minėtą konkursą.

Kylanti krepšinio žvaigždė dabar yra ne tik pasirašiusi abipusę sutartį su Filadelfijos „76ers“ komanda, bet ir naują rėmimo kontraktą su „Puma“.

M. McClungas taip pat tapo tik antruoju baltaodžiu, kuriam pavyko laimėti dėjimų konkursą. Pirmasis šį titulą iškovojęs baltaodis buvo Brentas Barry, kuris turi ir lietuviškų šaknų.

1996 m. „Slam Dunk“ turnyre triumfavęs krepšininkas žaidė Los Andželo „Clippers“, kuri tuo metu buvo gana bloga komanda. Nepaisant to, jis parodė aukštą klasę ir akimirksniu tapo gerbėjų numylėtiniu dėl savo slapto atletiškumo ir puikių įgūdžių dėjimuose.

Nors į 2023 m. konkurso laimėtoją iš pradžių buvo žiūrima skeptiškai, M. McClung nuo pat savo pirmojo dėjimo dominavo konkurse.

Jis atliko net tris dėjimus, kurie iš komisijos gavo maksimalų – 50 taškų – įvertinimą , o pasibaigus konkursui buvo aišku, kad M. McClung yra gimstanti žvaigždė.

Pasibaigus „Visų žvaigždžių“ rungtynėms, Los Andželo „Lakers“ legenda LeBronas Jamesas pagyrė McClungą už jo pasirodymą ir pasakė, kad jis turėtų būti toje pačioje klasėje kaip ir kitos šio konkurso legendos, tokios kaip Michaelas Jordanas, Aaronas Gordonas ir Vince'as Carteris.

LeBron on Mac McClung: "He solidified himself as one of the greatest slam dunk competitors we've had in the history of the game." Said McClung belonged in the slam dunk company of MJ, Vince Carter and Aaron Gordon, among others. pic.twitter.com/mgjAy5SjOP