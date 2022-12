Pepe liko nepatenkintas teisėjų darbu: „FIFA dabar Pasaulio taurę gali atiduoti Argentinai“

Pepe skundėsi dėl argentiniečio teisėjo Facundo Tello, kuris dirbo ir penktadienio rungtynėse tarp Argentinos ir Nyderlandų.

Lionelis Messi ir Emi Martinezas po savųjų rungtynių užsipuolė ispanų teisėją Antonio Mateu Lahozą ir ragino FIFA nušalintį jį nuo likusių Kataro čempionato rungtynių.

„Nepriimtina, kad po to, kas nutiko vakar ir kai L. Messi pasiskundė, šiandien rungtynėms vadovavo argentinietis teisėjas. Antrame kėlinyje nieko nebuvo duota, buvo pridėtos tik 8 minutės. Mes labai sunkiai dirbome, aštuonio minutės, niekas nebuvo žaidžiama. Antroje pusėje tiesiog norėjome žaisti. Esame liūdni, buvome kokybiški, kad laimėti, deja, bet mums nepavyko to padaryti“.

🚨 - Pepe: "It's inadmissible that an Argentine referee was in charge today after what happened yesterday, with Messi complaining. After what I saw today, they can give the title to Argentina now. [@relevo] pic.twitter.com/KbiwNnrTda