Penktadienį – lietuvių finalas irklavime, lemiama tinklininkių kova, krepšinis ir Palšytės startas

Paplūdimio tinklinis

10 val. Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė – Akiko Hasegawa ir Miki Ishii (E grupė, pirmojo etapo trečiasis turas)

Laimi – žaidi dar mažiausiai vieną mačą, pralaimi – atsisveikini su važybomis. Tokia yra dvikovos, vyksiančios gražiausia visų laikų olimpine arena vadinamoje Marso laukuose prie Eifelio bokšto įrengtoje laikinoje aikštėje, kaina.

E grupėje ir Lietuvos, ir Japonijos duetai iki tarpusavio akistatos nusileido Nyderlandų ir Brazilijos komandoms.

Iš viso ir vyrų, ir moterų olimpinėse varžybose dalyvauja po 24 vyrų ir moterų komandas, pirmajame etape suskirstytas į šešias grupes.

Tiesiai į aštuntfinalį patenka po dvi kiekvienos grupės ekipas ir dvi geriausiai pasirodžiusios trečiąsias vietas užėmusios poros. Dar keturios trečiose pozicijose likusios komandos žais dėl paskutinių dviejų kelialapių į atkrintamąsias varžybas.

3x3 krepšinis

11.05 val. Lietuva – Kinija (grupės etapas, penktasis turas)

14.35 val. Lietuva – Nyderlandai (grupės etapas, šeštasis turas)

Lietuvos krepšininkai sieks pratęsti vakar pradėtą pergalių seriją – pirmose dvejose olimpinio turnyro rungtynėse olimpiniams čempionams latviams ir žaidynių šeimininkams prancūzams pralaimėję lietuviai ketvirtadienį pranoko lenkus ir amerikiečius.

Pirmajame olimpinių turnyro etape visos aštuonios komandos po kartą susitiks tarpusavyje.

Tiesiai į pusfinalį pateks dvi geriausios grupės etapo rinktinės, o užėmusios 3-6 pozicijas varžysis ketvirtfinalyje. Likusioms dviem ekipoms žaidynės baigsis.

Po keturių turų pirmauja nė karto nesuklupę Latvijos krepšininkai ir tris pergales iškovojusi Serbijos komanda. Prancūzijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Lenkijos rinktinės laimėjo po du kartus, Kinija – kartą, o amerikiečiai žengia tuščiomis.

Lengvoji atletika

11.15 val. Airinė Palšytė (šuolis į aukštį, atranka)

19.15 val. Diana Zagainova, Dovilė Kilty (trišuolis, atranka)

19.55 val. Ieva Gumbs (disko metimas, atranka)

20.45 val. Gabija Galvydytė (800 m bėgimas, atranka)

Pirmoji iš vienuolikos Paryžiaus olimpinėse žaidynėse startuosiančių Lietuvos lengvaatlečių „Stade de France“ stadione varžybas pradės šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė. Jos tikslas – įveikti 197 cm aukštį arba patekti tarp mažiausiai 12 geriausiai pasirodžiusių sportininkių. Atrankoje iš viso dalyvaus 32 šuolininkės.

197 cm buvo olimpinių žaidynių normatyvas, kurį A.Palšytė įvykdė birželio pabaigoje Palangoje vykusiame Lietuvos čempionate. Jos asmeninis ir tuo pačiu šalies rekordas – 201 cm. Šiuo metu pasaulio reitinge lietuvė, kuriai tai bus jau ketvirtosios olimpinės žaidynės karjeroje, yra 20-a.

Trišuolio atrankos varžybose startuos Diana Zagainova ir Dovilė Kilty. Čia rezultatas, iškart atversiantis duris į finalą bus 14 m 35 cm. O iš viso į finalą pateks 12 lengvaatlečių iš 31.

Antrose iš eilės olimpinėse žaidynėse startuosiančios D.Zagainovos (33 vieta pasaulio reitinge) geriausias šio sezono rezultatas yra 13 m 81 cm, o asmeninis rekordas – 14 m 43 cm, olimpinių žaidynių debiutantės D.Kilty (24) – 14 m 12 cm ir 14 m 28 cm.

Disko metimo moterų varžybų atrankoje rungsis 32 sportininkės. Ieva Gumbs pateko į A grupę, kuri varžybas pradės anksčiau. Tad, jei neįvykdytų kvalifikacinio normatyvo (64 m), lietuvė savo galutinę vietą sužinotų po vėliau vyksiančių B grupės varžybų.

Šiemet I.Gumbs pasiektas Lietuvos rekordas yra 64 m 98 cm. Lietuvė pasaulio reitinge yra 23-ia.

Irklavimas

11.42 val. Domantas ir Dovydas Stankūnai (pavienės dvivietės, B finalas)

12.42 val. Ieva Adomavičiūtė ir Kamilė Kralikaitė (pavienė dvivietė, A finalas)

B finale lenktyniaujančios įgulos išsidalins 7-12 vietas. Dvyniai Stankūnai vis dar neprarado progos patekti tarp aštuonių stipriausių komandų ir namo grįžti su diplomais – olimpinėse žaidynėse prizinės yra pirmos aštuonios vietos.

Ieva Adomavičiūtė ir Kamilė Kralikaitė jau užsitikrino mažiausiai šeštąją vietą, bet jų ambicijos siekia dar daugiau.

Dėl olimpinių žaidynių medalių lietuvės kovos su JAV, Nyderlandų, Australijos, Rumunijos ir Graikijos įgulomis.

Varžybų favoritėmis laikomos praėjusių metų pasaulio čempionės olandės Ymkje Clevering ir Veronique Meester, 2001 m. tapusios Tokijo olimpinių žaidynių vicečempionėmis irkluodamos keturvietę, bei Tokijo žaidynių keturviečių čempionės ir praėjusių metų pasaulio vicečempionės australės Jess Morrison ir Annabelle McIntyre.

Buriavimas

13.05 val. Viktorija Andrulytė (ILCA 6)

Vakar, pirmąją šios klasės varžybų dieną, dėl nepalankių oro sąlygų įvyko vos vienerios iš dviejų numatytų lenktynių.

Antrose karjeroje olimpinėse žaidynėse dalyvaujanti Viktorija Andrulytė pirmajame plaukime finišavo 38-a, tačiau prieš antrąją dieną ji užima 40 vietą, nes olimpinę regatą pradėjo turėdama 2,2 taško baudą.

„Per klaidą į techninio komiteto dar prieš startus gavau protestą dėl per klaidą atsineštų ne tų lačių (į burę dedamos lazdelės burės formai palaikyti), dėl to per pirmas lenktynes gausiu papildomus baudos taškus. Tačiau nuotaikos tai nesugadina. Aišku, incidentas nėra malonus, bet visko pasitaiko ir dabar jau žiūri į tai kaip į praėjusį dalyką. Mūsų varžybos trunka ilgai, įvyks dešimt ar daugiau lenktynių, tad šiai dienai esu tik dar labiau užsidegusi pademonstruoti, ką galiu geriausio ant vandens“, – prieš pirmą startą LBS.lt pasakojo V.Andrulytė.