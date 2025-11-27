 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

PČ atranka: Didžioji Britanija – Lietuva (GYVAI)

2025-11-27 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 20:30

Lietuvos rinktinė šiandien pradeda kovas pasaulio čempionato atrankos turnyre. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Londone susitiks su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda.

Sargiūnas | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė šiandien pradeda kovas pasaulio čempionato atrankos turnyre. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Londone susitiks su Didžiosios Britanijos nacionaline komanda.

REKLAMA
0

Londone mūsiškiams atstovaus 11 žaidėjų:Arnas Velička, Ignas Sargiūnas, Kristupas Žemaitis, Mantas Rubštavičius, Laurynas Beliauskas, Martynas Paliukėnas, Gytis Radzevičius, Paulius Danusevičius, Gytis Masiulis, Artūras Gudaitis, Marekas Blaževičius.

Rungtynės prasidės 21:30 val. ir jos eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų