Paviešintas visas sąrašas: 14-metė Kamila Valijeva vartojo apie 60 skirtingų papildų ir vaistų

Iš jos buvo atimtas Europos čempionės titulas, o vietoj olimpinio aukso komandinėse varžybose Pekine rusei teko tenkintis bronza.

Teigiama, kad K.Valijevos organizme buvo rasta trimetazidino. Ši medžiaga sportininkams draudžiama tiek varžybų metu, tiek tarpsezoniu. Teigiama, kad trimetazidinas širdies plakimo greičio nepadidina, tačiau suteikia papildomos ištvermės.

CAS neseniai paviešino 129 puslapių ataskaitą iš K. Valijevos bylos. Ten parašyta, kad rusė teisme gynėsi argumentu apie netyčinį draudžiamos medžiagos atsiradimą organizme. K. Valijeva aiškino, kad suvalgė braškinį desertą, padėtą ant pjaustymo lentos, kur senelis prieš tai neva trynė širdies vaistus.

Rusė įrodinėjo, kad vaistų dalelės neva prilipo prie braškinio deserto ir tada draudžiamos medžiagos atsidūrė K. Valijevos organizme. CAS pažymėjo, kad K. Valijevos argumentas buvo neįtikinantis, jos istorijoje buvo nemažai spragų ir daug neatsakytų klausimų.

Anot CAS, rusė taip ir neįrodė, kad draudžiamos medžiagos jos organizme atsirado netyčia. Ataskaitoje taip pat rašoma, kad K. Valijeva 2020-2021 m. laikotarpiu vartojo net 60 skirtingų papildų ir vaistų, nors jai tuo metu tebuvo 14-15 metų.

"...for the two year period 2020-21 the Athlete [Kamila Valieva] was given approximately 60 different medications and supplements."



60 MEDICATIONS AND SUPPLEMENTS FOR A 14 YEAR OLD. Add the overtraining + starvation/water restriction - I'm horrified to think of the pic.twitter.com/nDSHG8HrmJ