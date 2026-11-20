I. Barysas pripažino, kad jį nuvylė I. Pauliukevičiaus pasirodymas kovoje su Sergejumi Maslobojevu. Anot trenerio, auklėtinis galėjo pasirodyti geriau, tačiau jam pritrūko drąsos. Vis dėlto specialistas pabrėžė, kad varžovas buvo aukščiausio lygio, todėl tokiomis aplinkybėmis ne visada lengva parodyti geriausią savo kovą.
„Pauliukevičiaus progresas visiems labai aiškiai matomas. Paskutinę kovą jis vis tiek turėjo su elitiniu kovotoju. Nereikia nuvertinti Naglio, nes jis – labai rimtas kovotojas. Tiek ir MMA jis labai rimtas kovotojas, turintis daug patirties.
Kas mane nuliūdino, tai kova su Maslobojevu. Ignas tikrai galėjo geriau pasirodyti, bet pritrūko drąsos. Vis tiek tai buvo kova su geriausiu varžovu. Tarkime, mane dabar pastatytų prieš aukščiausio lygio kovotoją, tai būtų kažkiek nedrąsu vieną ar kitą veiksmą daryti, bijant, kad už tai pats nebūtum nubaustas. Čia tokie niuansai. Visgi manau, kad Ignas turi galimybę revanšui“, – kalbėjo I. Barysas.
Treneris taip pat atskleidė, kad į kovą su Modestu Juodpusiu I. Pauliukevičius žengė jau turėdamas traumų. Po treniruočių Nyderlanduose kovotojo būklė buvo prasta – jis net negalėjo normaliai judėti. Vis dėlto apie sveikatos problemas viešai nebuvo kalbama, o ši patirtis tapo svarbia pamoka.
„Į kovą su Juodpusiu Ignas jau ėjo traumuotas. Po treniruočių Nyderlanduose jam labai blogai buvo ir jis net negalėjo normaliai judėti, bet mes niekam nesiskundėm. Gavom gerą pamoką. Jei esi traumuotas, tu negali kovoti. Taip, reikia pripažinti, kad Modestas gerai kovojo, turėjo gerą kovos planą, o Ignui buvo ne ta diena. Pirmus 2 raundus pralaimėjom, o trečiame išgelbėjo nokdaunas. Ketvirtame raunde, mano akimis, Ignas buvo pranašesnis. Po tos kovos Ignas toliau važiavo treniruotis į Nyderlandus, nuplėšė tą raištį, tada dar krūtinkaulio tos problemos...“, – pasakojo treneris.
I. Barysas pabrėžė, kad kovotojo pasirodymui įtakos turi daugybė aplinkybių – ne tik fizinė forma, bet ir varžovo kovos stilius. Jis priminė, kad I. Pauliukevičius pastaruoju metu turėjo daug kovų ir nė karto neatsisakė žengti į ringą.
„Kovotojas – ne robotas. Nebus taip, kad jis visada varys vienodai. Daug kas priklauso nuo varžovo, kurio technika tau gali būti neparanki. Tu gali būti neišsimiegojęs, nepailsėjęs. Čia daug niuansų. Pažiūrėkite, kiek Ignas kovų turėjo pastaruoju metu. Jis niekada neatsisakė žengti į ringą“, – sakė I. Barysas.
Treneris atskleidė, kad prieš I. Pauliukevičiaus kovą su N. Kanišausku buvo svarstoma galimybė ją atšaukti. Vis dėlto apsispręsti padėjo treniruotė, kurioje auklėtinis atrodė gerai. Tuo metu I. Barysas dar nežinojo visų traumų rimtumo.
„Treniruotėje jis atrodė labai gerai ir tada nusprendėme, kad kovos tikrai neatšaukinėsime. Tuo metu aš dar tiksliai nežinojau, kokios rimtos buvo jo traumos“, – prisiminė treneris.
Dėmesio sulaukė ir pasikeitęs I. Pauliukevičiaus elgesys prieš dvikovą su N. Kanišausku. Kovotojas šįkart pagarbiau bendravo su varžovu ir vengė anksčiau pasitaikydavusių įžeidinėjimų. I. Barysas teigė, kad žiūrovai pagaliau išvydo tokį auklėtinį, kokį jis pažįsta kasdien.
„Žmonės pamatė tokį Igną, kokį aš matau kiekvieną dieną. Jis tas ankstesnes pamokas išmoko“, – sakė treneris.
Šiuo metu I. Pauliukevičius jau pradėjo reabilitaciją. Po poilsio Egipte jis tęsia sveikimo procesą klinikoje, o po trijų savaičių jam bus atlikti pakartotiniai kelio ir krūtinės tyrimai. Tik tuomet paaiškės, ar prireiks operacijos. I. Barysas tikisi, kad jaunam kovotojui pavyks išvengti rimtesnių padarinių ir jis galės sugrįžti į ringą jau per kitą UTMA turnyrą – „UTMA 22“. Vis dėlto treneris pabrėžė, kad kol kas tai tik optimistinis scenarijus ir skubinti sugrįžimo niekas neketina.
„Jis jau pradėjo reabilitaciją, buvo išvažiavęs pailsėti į Egiptą. Dabar klinikoje pradėjo reabilitaciją. Po trijų savaičių bus atlikti pakartotiniai tyrimai kelio ir krūtinės. Svarbiausia – krūtinė, kelis tai dar susitvarkys. Tik tada bus aišku, ar reikės operacijos, ar ne. Igno organizmas dar jaunas, tikiuosi, kad jam viskas bus gerai. Jei taip, tada labai tikiuosi, jog jis galės kovoti kitame UTMA turnyre („UTMA 22“ – aut. past.). Čia yra optimistinis variantas, bet viskas dar gali pasikeisti. Tikrai nerizikuosime“, – pridūrė I. Barysas.
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