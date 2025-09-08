Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Patyręs prancūzas – pakeliui į Monaką

2025-09-08 17:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 17:32

Monako „AS Monaco“ komandą turėtų papildyti prancūzas Davidas Michineau, skelbia vietos žiniasklaida „Nice-Matin“.

D.Michineau gali debiutuoti Eurolygoje (FIBA nuotr.)

0

31 metų 188 cm ūgio gynėjas komandai labiausiai reikalingas Prancūzijos lygos kovoms.

Pastaruosius du sezonus D.Michineau gynė Bursos „Bursaspor“ garbę. Anksčiau yra žaidęs Neapolyje, Paryžiuje, Šolė, Šalone.

Turkijos čempionate skaičiai per 29 minutes siekė 14,6 taško, 3,4 atkovoto kamuolio, 3,4 perdavimo bei 13,8 naudingumo balo. FIBA Europos taurėje jis per 29 minutes metė 13 taškų, atkovojo 2,8 kamuolio, atliko 3,7 perdavimo bei rinko 11,8 naudingumo balo.

