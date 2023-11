Paskutinėse „Formulės 1“ sezono lenktynėse paaiškėjo antrą ir trečią vietą užėmusios komandos

Čempionais šiame sezone tapo bene vienvaldžiai lyderiai „RedBull“ komanda su pasaulio čempionu Maxu Verstappenu bei Sergio Perezu.

Antroje vietoje po šių lenktynių liko „Mercedes“ komanda, kurioje bolidus pilotuoja daugkartinis čempionas Lewisas Hamiltonas ir George'as Russellas. Pastarojo taškai padėjo komandai įsitvirtinti virš „Ferrari“ komandos, kuri tarp konstruktorių užėmė trečiąją vietą.

Prieš šias lenktynes komandas skyrė tik 4 taškai, tačiau „Ferrari“ komandai deficito panaikinti nepavyko.

Iš „pole“ pozicijos startavęs M. Verstappenas praktiškai neturėjo problemų visų lenktynių metu. Tik pirmajame rate jį dar bandė atakuoti monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), bet olandas atsilaikė. Antroje vietoje finišavo „Ferrari“ pilotas Charlesas Leclercas, trečioje – George'as Russellas.

Confirmation of the Top 10 👀 Russell's P3 and Hamilton's P9 means Mercedes clinch P2 in the constructors' championship by three points #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/qgvZbeXAJD

„Ferrari“ galimybes sumenkino ir prastas ispano Carloso Sainzo jaunesniojo savaitgalis. Ispanas startavo vos 16-as, o lenktynėse demonstravo gana prastą tempą. „Ferrari“ lenktynių pabaigoje laukė saugos automobilio arba raudonos vėliavos, tačiau rimtesnių incidentų nebuvo, o prieš pat finišą stojęs C. Sainzas nugarmėjo į rikiuotės galą.

Šiandien vyko kova ir dėl ketvirtos vietos konstruktorių įskaitoje tarp „McLaren“ ir „Aston Martin“. Tiesa, čia intrigos buvo gerokai mažiau. Britas Lando Norrisas finišavo 5-as, o australas Oscaras Piastri – 6-as, nepalikdami vilčių „Aston Martin“ pilotams.

P4 in the Constructors' Championship. 👊



A year of plenty of highs and lows... thank you for sticking with us, team! 🧡



Now it's time to build on this for '24!#AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/C17TcItgUN