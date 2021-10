Paskutinėje atakoje išsigelbėjęs „Arsenal“ tenkinosi tašku

Pirmieji į priekį išsiveržė „Arsenal“, kuomet 8-ą įvartį pelnė Pierre‘as-Emerickas Aubameyangas.

Visgi antrame kėlinyje „Crystal Palac“e įmušė du įvarčius per 23 minutes ir pakreipė rungtynių eigą savo naudai: 50-ą minutę pasižymėjo Christianas Benteke, o 73-ią – Odsonne‘as Edouardas.

Kai jau atrodė, kad svečiai švęs pergalę, 90+5 minutę, paskutinėje savo atakoje, „Arsenal“ futbolininkai sukūrė tikrą sumaištį šalia varžovų vartų, kurie nesugebėjo išspirti kamuolio toliau, o tuo pasinaudojęs Alexandre‘as Lacazette išlygino rezultatą.

Penki iš šešių paskutinių A.Lacazette‘o įvarčių „Premier“ lygoje už „Arsenal“ ekipą „Emirates“ stadione buvo pelnyti Londono derbiuose.

Tik Jamie Vardy (5) yra pelnęs daugiau įvarčių „Emirates“ stadione kaip svečių žaidėjas, nei Ch.Benteke (4).

Nuo tada, kai 2018 m. vasario 3-ią dieną P-E.Aubameyangas debiutavo „Arsenal“, jis per 156 rungtynes pelnė 91 įvartį. Vieninteliai „Premier“ lygos žaidėjai per šį periodą pelnę daugiau įvarčių visose varžybose yra Mohamedas Salah (109 per 180 rungtynių) ir Harry Kane‘as (99 įvarčiai per 151 rungtynes).

„Crystal Palace“ laimėjo vos 3 iš 24 „Premier“ lygos rungtynių be Wilfriedo Zaha (3 lygiosios, 18 pralaimėjimų).

Šiose rungtynėse „Arsenal“ daugiau kontroliavo kamuolį (54 proc. prieš 46 proc.) ir nors atliko daugiau smūgių (17 prieš 9), tačiau abi komandos po 6 kartus pataikė į vartų plotą.

Tvarkaraštis:

Pen10-22Arsenal22 : 00Aston Villa

Šeš10-23Chelsea14 : 30Norwich City

Šeš10-23Crystal Palace17 : 00Newcastle United

Šeš10-23Leeds United17 : 00Wolverhampton …

Šeš10-23Southampton17 : 00Burnley

Šeš10-23Everton17 : 00Watford

Šeš10-23Brighton & Hov…19 : 30Manchester City

Turnyrinė lentelė:

65_KomandaŽRLLGPĮĮPĮST

1Chelsea8611163+1319

2Liverpool8530226+1618

3Manchester City8521163+1317

4Brighton & Hov…843185+315

5Tottenham Hotspur8503912-315

6Manchester United84221610+614

7West Ham United84221510+514

8Everton8422139+414

9Brentford8332107+312

10Wolverhampton …840488+012

11Leicester City83231314-111

12Arsenal8323712-511

13Aston Villa83141212+010

14Crystal Palace81521013-38

15Southampton8143610-47

16Watford8215715-87

17Leeds United8134715-86

18Burnley8035513-83

19Newcastle United80351019-93

20Norwich City8026216-142