Paskutinė A lygos sezono diena: laukia dar neregėta intriga

Pateikiame didžiausias šio vakaro intrigas.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno Žalgiris“. Lapkričio 23 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 1:2, 2:0

Medalių lenktynėse dalyvaujančiam „Kauno Žalgiriui“ šiose rungtynėse reikia bent jau nepralaimėti.

Titulą apgynę čempionai labai solidžiai reabilitavosi po dviejų pralaimėjimų iš eilės. Vladimiro Čeburino kariauna savo sirgalių akivaizdoje net 5:0 sutriuškino FA „Šiauliai“ – tada dubliu išsiskyrė Kipras Kažukolovas ir realu, jog jo ir Nemanjos Ljubisavljevičiaus duetą matysime ir paskutiniame mače. Savo šanso starto sudėtyje gali puolėjas Meinardas Mikulėnas, kuris namų rungtynėse yra pelnęs 3 įvarčius. „Žalgiris“ po šiokios tokios pertraukos žais dvikovą prieš dėl aukštų tikslų kovojantį varžovą. Šių varžovų akistatos būna principinės, be to, šiemet „Optibet A lygoje“ vilniečiai „Kauno Žalgiriui“ vieną namų mačą pralaimėjo.

Roko Garasto treniruojama komanda viską turi savo rankose. Norint patiems užsitikrinti vietą pirmame ketverte, reikia iškovoti bent vieną tašką. Pralaimėjus Vilniuje, „Kauno Žalgiris“ turėtų laukti „Panevėžio“ nesėkmės arba Kauno rajono „Hegelmann“ klubo pergalės. Pergalė LFF stadione žalgiriečiams užtikrins mažiausiai bronzą ir, sulaukus dėkingo rezultato Kaune, galima būtų džiaugtis sidabru. Šiam mačui Laikinosios sostinės komanda neturės diskvalifikuotų žaidėjų, be to, dalis žaidėjų buvo pataupyta lemiamam susitikimui, tad „Kauno Žalgirio“ gretos siekti pozityvaus rezultato bus skaitlingos.

Gargždų „Banga“ – FA „Šiauliai“. Lapkričio 23 dieną 19 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:1, 1:1

Gargžduose pirmenybes užbaigs turnyro lentelės kaimynų akistata.

Visą sezoną drausmingą ir dažniausiai į gynybą orientuotą žaidimą demonstravusi „Banga“ sieks ketvirtuoju bandymu įveikti čempionato debiutantus. Visi tarpusavio mačai baigėsi lygiosiomis, nors statistiniais komponentais tada ryškesnis būdavo šiauliečių pranašumas. Davidas Afonso praėjusios savaitės susitikime su čempionais leido pasireikšti mažiau šiemet žaidusiems futbolininkams, tad realu, kad panašų vaizdą matysime ir trečiadienį. Robertas Vėževičius šiemet yra pelnęs 8 įvarčius – tai jam bus paskutinė proga šiame sezone pasigerinti asmeninę statistiką.

FA „Šiauliai“ praėjusią savaitę patyrė didžiausią savo pralaimėjimą Lietuvos čempionate, tiesa, tą sykį Vilniuje nerungtyniavo į U-21 rinktinę pakviesti žaidėjai, taip pat komandai nepadėjo Vytas Gašpuitis ir Simonas Paulius. Mindaugas Čepas suteikė šansą jaunesniems akademijos auklėtiniams, tačiau trečiadienio dvikova turi kiek didesnę principingumo potekstę. Saulės miesto klubas, dažniausiai turėdamas žaidybinį pranašumą, gargždiškių dar nenugalėjo ir tą sieks padaryti ketvirtuoju bandymu.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Riteriai“. Lapkričio 23 dieną 19 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 3:0, 0:0

Prieš artėjantį savotišką finalą geresnėje pozicijoje yra mėlynai balti.

Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkai žūtbūtiniame mače įveikė Marijampolės „Sūduvą“ ir šiuo metu turnyro lentelėje žengia antri. Jei trečiadienį Andriaus Skerlos treniruojama komanda iškovos pergalę, ji džiaugsis sidabru, nepaisant to, kaip sužais kiti klubai. Lygiosios mėlynai baltiems tikrai užtikrinti vietą kito sezono UEFA Konferencijų lygoje, o pralaimėjus reiktų laukti dėkingų rezultatų. Šeimininkai šią dvikovą pasitiks praretėjusiomis gretomis: dėl traumos ir toliau negali žaisti Hugo Figueredo, dėl šios priežasties komandai nepadės ir Augustinas Klimavičius, o rezultatyviausias ekipos žaidėjas Vilius Armanavičius yra diskvalifikuotas.

„Riteriai“ po dramatiškos prarastos pergalės prieš „Bangą“ iškovojo tris laimėjimus iš eilės, tarp kurių du buvo pasiekti akistatose su tiesioginiais konkurentais. Pergalė Kaune reikštų sugrįžimą į tarptautines varžybas ir, palankiai susiklosčius kitiems mačams, medalius, o lygiosios – verstų tikėtis „Panevėžio“ nesėkmės prieš „Jonavą“. Šiemet sostinės klubas susidūrė su gausybe iššūkių ir paskutinis susidūrimas tą taip pat ryškiai įprasmins. Komandai nepadės Artūras Dolžnikovas bei Dmytro Bilonogas, be to, dėl diskvalifikacijų nerungtyniaus Valdemaras Borovskis ir Matas Ramanauskas.

„Panevėžys“ – „Jonava“. Lapkričio 23 dieną 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:0, 5:0, 1:1

„Panevėžys“ turi itin dėkingą galimybę dar kartą užsitikrinti vietą Konferencijų lygoje.

Aukštaitijos sostinės komanda galėjo jau būti užsitikrinusi galimybę žaisti kito sezono tarptautinėse varžybose, tačiau pralaimėjimas „Riteriams“ apsunkino „Panevėžio“ padėtį, bet įnešė kur kas daugiau intrigos. Visgi visi koziriai yra šeimininkų rankose: į Panevėžį atvyks čempionato autsaideriai, Gino Lettieri kariauna įprastai sėkmingai žaidžia namuose, be to, net ir lygiosios irgi užtikrintų vietą pirmame ketverte. Tiesa, „Panevėžio“ horizonte yra pirmieji klubo istorijoje medaliai, o tam reikia nugalėti ir sulaukti bent vieno dėkingo rezultato. Paskutinį mačą šiemet dėl diskvalifikacijos praleis Nasko Milevas.

„Jonava“ šį trečiadienį baigs itin sudėtingą ir nesėkmėmis paženklintą sezoną. Esminių antirekordų jonaviečiai nepasieks: Visagino „Interui“ ir toliau priklausys blogiausias įmuštų bei praleistų įvarčių santykis, be to, čempionate buvo ekipų, kurios sezono pirmenybes baigdavo be iškovotų pergalių. Į Gargždus „Jonava“ atvyko su 7 žaidėjais ant atsarginių žaidėjų suolo, realu, jog šį sykį jų mažiau – dėl diskvalifikacijos rungtyniauti negalės vidurio gynėjas Nojus Stankevičius.

Marijampolės „Sūduva“ – Telšių „Džiugas“. Lapkričio 23 dieną 19 val. Marijampolė, „Hikvision“ arenos maniežas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:2, 1:2

Sezono finiše fiasko patyrę sūduviečiai šiemet Žemaitijos ekipos dar nenugalėjo.

Marijampolės „Sūduva“ per pastarąsias penkerias rungtynes patyrė net keturis pralaimėjimus bei šansų sugrįžti į tarptautinį frontą jau nebeturi. Tiesa, paskutinis mačas vyks namuose ir tai turėtų būti akstinas bent kažkiek pradžiuginti savo aistruolius, kaip ir pirmą sykį šiemet palaužti sau nedėkingą varžovą. Realu, kad „Sūduva“ mes į kovą sezono eigoje mažiau rungtyniavusius futbolininkus, savo ruožtu, saugas Xabi Auzmendi yra diskvalifikuotas. Marijampolės klubas savo poziciją jau žino – net ir iškovojus pergalę, sūduviečiai liks šešti.

„Džiugui“ po šios akistatos sezonas dar nesibaigs – per artimiausias kelias dienas teks sužaisti dvejas pereinamąsias rungtynes su Klaipėdos „Neptūnu“, kuris „Optibet Pirmos lygos“ sezoną baigė antras. Komandos strategas Joao Pratesas minėjo, jog sieks patausoti žaidėjus pagrindinėms kovoms – tą jis darė ir ankstesnėje akistatoje su „Kauno Žalgiriu“. „Džiugui“ Marijampolėje nepadės du diskvalifikuoti žaidėjai – Edwardas Sarpongas bei Oleksijus Zbunas.