Paskelbtas lemiamą mačą pasitinkančios moterų krepšinio rinktinės dvyliktukas

Rungtynės prieš Ukrainą Rygoje šiandien, sekmadienį, prasidės 16.00 val. Mačą tiesiogiai transliuos TV6 kanalas, portalas Tv3.lt ir TV3 Play.

Tik pergalė išsaugotų galimybes žengti į Europos čempionatą, tačiau ir ji tokios galimybės negarantuotų. Reikia laimėti dar ir kuo didesniu skirtumu.

Lietuvės grupėje prancūzių jau neaplenks ir pergalės atveju liktų antros. Į pagrindinį turnyrą žengs dešimties grupių nugalėtojos, šeimininkės Izraelis ir Slovėnija bei keturios geriausios antrąją vietą užėmusios rinktinės.

Tad viską lems įmestų-praleistų taškų santykis.

Lietuvos moterų krepšinio rinktinės sudėtis rungtynėms su Ukraina: Dalia Donskichytė (Klaipėdos „Neptūnas“), Eglė Šventoraitė (Ankaros „Botas“), Gabrielė Šulskė, Gintarė Petronytė, Gerda Raulušaitytė (visos – Vilniaus „Kibirkštis“), Giedrė Labuckienė (Žironos „Spar“), Justė Jocytė (Vilerbano ASVEL), Kamilė Nacickaitė (Stambulo „Galatasaray“), Laura Juškaitė (Ragūzos „Virtus Eirene“), Gabija Meškonytė (Krokuvos „Wisla“), Monika Grigalauskytė (Mersino „Cukurova“), Santa Baltkojienė (Holono „Elitzur“).

