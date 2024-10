Paskelbta Lietuvos rankinio rinktinės sudėtis prasidėsiančiai Europos čempionato atrankai

Į finalinį Europos čempionato etapą pateks dvi geriausios grupių komandos ir keturios geriausios trečią vietą užėmusios ekipos iš aštuonių grupių.

Gintaro Savukyno treniruojama Lietuvos rinktinė pirmąsias atrankos turnyro rungtynes žais lapkričio 7 d. Slovėnijoje. Lapkričio 10 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje vyks lietuvių ir makedonų dvikova.

Į dvejas rungtynes Lietuvos rinktinės treneriai pakvietė 18 rankininkų. Iš jų – aštuoni atstovauja užsienio klubams, o dešimt – Lietuvos čempionate žaidžiantys rankininkai – keturi iš Klaipėdos „Dragūno“, po du iš Vilniaus „Šviesos“, Vilniaus „Amber“ ir Alytaus „Varsos-Stronglaso“.

REKLAMA

REKLAMA

„Šįkart pavyko suburti ko gero stipriausius rankininkus, kurie nėra traumuoti ir turi pakankamai žaidybinio laiko savo klubuose. Į rinktinę negalėjo atvykti du linijos žaidėjai, juos pakeitėme žaidėjais iš rezervinio sąrašo. Visi kiti yra pasirengę atstovauti rinktinei, – sakė G. Savukynas. – Kai kuriose pozicijose teko pasirinkti tuos, kurie daugiau žaidžia klubuose. Todėl kvietimo į rinktinę šįkart nesulaukė Vokietijos antrojoje lygoje žaidžiantis Romas Aukštikalnis, nes sezono pradžioje jis žaisdavo labai mažai ir daugiau minučių aikštelėje gavo tik per pastaruosius du turus. Be to, jo pozicijoje turime patyrusius Aideną Malašinską ir Beną Petreikį, kurie yra rinktinės senbuviai ir yra pripratę, kad rinktinėje nėra daug laiko pasiruošti.“

REKLAMA

Artėjantį pirmadienį Alytuje į stovyklą susirinksiančių rinktinės žaidėjų amžiaus vidurkis 26,5 m. Vyriausi – 38-erių metų Aidenas Malašinskas bei per rinktinės stovyklą gimtadienius švęsiantys vartininkai – kol kas dar 36-erių Giedrius Morkūnas ir 35-erių Vilius Rašimas. Jauniausi rinktinėje – 18-ečiai Matas Kairys ir pirmą kartą į nacionalinę komandą pakviestas Paulius Čėsna.

„Aidenas yra ne kartą sakęs, kad kol jo reikės Lietuvos rinktinėje, jis visada į ją atvyks. Ne išimtis buvo ir šis kartas. Kur 38-erių metų rankininko ilgaamžiškumo paslaptis, reikia jo paties klausti. Bet manau, kad tai yra profesionalus požiūris į darbą, savo organizmo priežiūrą bei sveikatą, – apie šešis kartus geriausiu Lietuvos metų rankininku išrinktą A. Malašinską sakė Lietuvos rinktinės treneris. – Būti nacionalinėje komandoje nusipelnė ir jaunimo rinktinėse bei klubuose gerai užsirekomendavę jaunieji rankininkai.

REKLAMA

REKLAMA

18-etis Kairys jau buvo praėjusioje stovykloje, dabar prie jo prisijungs ir pirmą kartą pakviestas bendraamžis Čėsna. Jie kviečiami pasisemti patirties, bet reikalui esant, gali ir pagelbėti aikštelėje. Čėsna puikiai išnaudoja gaunamas minutes klube ir šioje dešinio krašto pozicijoje turime jaunų žaidėjų konkurenciją, nes Čėsnai tik 18 metų, o Mantas Urvikis ir Ernestas Stvolas vos trejais metais vyresni.“

Lietuvos rinktinei dar nuo 2021 m. pabaigos tenka verstis be sunkių traumų persekiojamo Čempionų lygos laimėtojo Jono Truchanovičiaus. Bet treneris džiaugiasi, kad po pertraukos į rinktinę grįžta komandos kapitonas Gerdas Babarskas bei patyręs vartininkas Vilius Rašimas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vartininkų pozicijoje turėsime didelę konkurenciją, kuri bus tik į naudą tiek treniruočių procese, tiek ir rungtynėse, kur turėsime daugiau pasirinkimo variantų. Rašimas šį sezoną perėjo į Europos taurės turnyre rungtyniaujantį klubą ir yra sukaupęs daug patirties užsienio klubuose.

Lukas Gurskis vėl pradėjo legionieriaus karjerą ir tikimės proveržio jo žaidime. O Morkūnas per ilgametę karjerą rinktinėje mus gelbėjo ne vienose rungtynėse ir niekada nebuvo abejonių, ar jis turi būti rinktinėje, – teigė G. Savukynas. – Tikimės, kad lyderių rolės imsis ir kiti patyrę rinktinės senbuviai – įžaidėjai Malašinskas ir Petreikis, gynybos specialistas Babarskas bei Karolis Antanavičius. Pastarojo rolė rinktinėje labai išaugo praėjusiame pasaulio čempionato atrankos turnyre, kur ne vienose rungtynėse Antanavičius įrodė, jog jau tapo subrendusiu žaidėju ir gali būti rinktinės lyderiu.“

REKLAMA

Lietuvos rinktinės sudėtis:

Vartininkai: Giedrius Morkūnas (Vilniaus „Šviesa“), Lukas Gurskis („Hard Alpla“, Austrija) ir Vilius Rašimas („Haukar“, Islandija). Kairieji kraštai: Mantas Urvikis („Šviesa“) ir Paulius Čėsna (Klaipėdos „Dragūnas“). Kairieji pusiau kraštai: Gerdas Babarskas („Bergisher“, Vokietija), Karolis Antanavičius („Hard Alpla“, Austrija) ir Matas Aukštikalnis (Vilniaus „Amber“). Įžaidėjai: Aidenas Malašinskas („Buzau“, Rumunija), Benas Petreikis („TuS N-Lubbecke“, Vokietija) ir Tomas Drakšas („Dragūnas“). Linijos žaidėjas: Andrius Montvilas (Alytaus „Varsa-Stronglasas“). Dešinieji pusiau kraštai: Mindaugas Dumčius („Elbflorenz Dresden“, Vokietija) ir Matas Kairys („Dragūnas“). Dešinieji kraštai: Mykolas Lapiniauskas („Dragūnas“) ir Karolis Grigas („Varsa-Stronglasas“). Universalūs: Žanas Gabrielius Virbauskas („Bacau“, Rumunija) ir Ernestas Stvolas („Amber“).