„Real“ jaunimo komandos problemos didėja: dar penkiems žaidėjams pareikšti kaltinimai dėl seksualinio nusikaltimo

Į teisėsaugos akiratį vienas „Real“ antrosios komandos narys papuolė po to, kai jis permiegojęs su nepilnamete ir nufilmavęs šį aktą, vaizdo įrašu pasidalino grupėje su kitais „Real“ atstovais. Iš pradžių be kaltinimų jam buvo pateikti kaltinimai dar trims „Real“ antros bei U-19 komandos nariams, dėl to, kad jie dalinosi minėtu vaizdo įrašu su nepilnamete.

Įpusėjus tyrimui problemų turės ir daugiau „Real“ atstovų. Nustatyta, jog vaizdo įrašu pasidalino dar bent penki „Real“ futbolininkai. Visiems jiems buvo pateikti kaltinimai dėl seksualinio nusikaltimo – vaizdo įrašo, kuriame užfiksuotas nepilnametės seksualinis aktas, platinimo ir bus teisiami dėl vaikų pornografijos platinimo.

Šiuo metu nepranešama, kada planuojama tyrimo pabaiga ir galimos bausmės nusikaltusiems futbolininkams.