Pasižvalgykite: Bostone – įspūdingas NBA čempionų paradas

„Celtics“ NBA finalo serijoje šiemet nepaliko didesnių vilčių Dalaso „Mavericks“ ir įveikė juos serijoje 4:1.

Tūkstančiai Bostono miesto gyventojų parado metu sveikino čempionus.

Beje, čempionu tapo ir lietuvis Benas Matkevičius, nes klube jau dešimtmetį dirba tarptautiniu skautu.

Nothing like parade day in Beantown 💚 pic.twitter.com/1x6jhWuxbK