Pasirengime „Euro 2024“ – įsimintinos Kevino De Bruynes rungtynės ir užtikrinos Prancūzijos bei Ispanijos pergalė

Rinktinės kapitonas įvartį pelnė 44-ą rungtynių minutę. Iš viso atstovaudamas Belgiją K. De Bruyne yra pelnęs 27 įvarčius ir atlikęs 49 rezultatyvius perdavimus.

Pergalę įtvirtino rungtynių pabaigoje per pridėtą rungtynių laiką Leandro Trossardo pelnytas 11 m. baudinys.

Briuselyje abi kontrolines rungtynes prieš čempionatą sužaisiantys belgai sekančiose jau šiandien susikaus su Liuksemburgu.

Kevin De Bruyne with his family celebrating his 100th cap for Belgium, lovely🔥 pic.twitter.com/mWeunEutIs