Pasiaukojimas – šveicaras 70 min. žaidė su lūžusia nosimi: „Rungtynės buvo labai smagios“

Jau 19-ą šių rungtynių minutę Fabianas Scharas skausmingai susidūrė su Anthony Ralstonu. Kaip paaiškėjo vėliau, šveicarui tame epizode lūžo nosis, tačiau jis, net ir patyręs traumą, sugebėjo sužaisti visas 90 minučių.

„Mano nosis lūžo. Dabar didelio skausmo dar nejaučiu, bet rytoj skausmas tikrai bus didesnis. Rungtynės buvo labai atkaklios, mane užvaldė adrenalinas ir aš pamiršau apie traumą.

Sužeidimai yra sporto dalis. Nenorėjau palikti aikštės, nes rungtynės buvo labai smagios“, – „Blue Sport“ sakė šveicaras.

🚨 - BREAKING - #NUFC and Switzerland defender Fabian Schar suffered a broken nose in the 19th minute of yesterday’s 1-1 draw against Scotland at #EURO2024 🤕🇨🇭



The 32-year old centre-back collided with Celtic’s Anthony Ralston in a nasty incident which left both players… pic.twitter.com/sZ2w3RsMqx

