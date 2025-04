Pasaulio U18 elitiniame divizione JAV ledo ritulininkai be atsako pelnė 10 įvarčių

JAV ekipa dominavo nuo pat pradžių – pelnė tris įvarčius pirmajame kėlinyje, šešis – antrajame ir vieną – trečiajame.

Amerikiečių gretose įvarčius pelnė Jackas Murtaghas (1+1 rez. perd.), Mikey Berchildas (1), Cole'as McKinney (2+1 rez. perd.), Willas Moore’as (2), Benas Kevanas (1), Richardas Gallantas (2+1 rez. perd.) ir LJ Mooney (1+2)

Nors Joey Slavickas neturėjo tiek darbo kaip šveicarų vartininkai Matia Birchleris ir Jovinas Trachselis, JAV rinktinės vartininkas atrėmė 26 metimus ir išsaugojo sausus vartus.

Jei šveicarai gali kažkuo pasiguosti, tai trečiuoju kėliniu. JAV rinktinė per paskutines 20 minučių pelnė vos vieną įvartį – R. Gallantas (48:23 min.) pasižymėjo mažumoje. Be to, Šveicarijos ekipa sėkmingai apsigynė nuo dviejų mažumų.

Šveicarijos rinktinės vyriausiasis treneris Fabio Schumacheris sakė, kad statistiškai pozityvo rasti sunku, bet tam tikrų gerų momentų vis tiek buvo.

„Pagal statistiką – tikriausiai ne, bet mes tikrai turėjome gerų įėjimų į zoną, gerų išėjimų palei bortą, gerą poziciją gynyboje, – sakė F. Schumacheris. – Tačiau tai turime daryti kiekviename keitime. Jei praleidžiame vieną keitimą – jie pelno įvartį, ir jūs tai matėte.“

Kitose rungtynėse Šveicarija susitiks su Čekija, o JAV laukia kova dėl pirmosios vietos grupėje su Švedija.

Kitose B grupės rungtynėse Vokietija po pratęsimo 4:3 palaužė Čekiją, tuo tarpu A grupėje taip pat fiksuoti triuškinantys rezultatai – Suomija 7:1 nepasigailėjo Norvegijos, o Kanada 9:2 sutriuškino Slovėniją.