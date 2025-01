Pasaulio taurė Deschampsui bus paskutinė: skelbiama apie galimą įpėdinį

Prancūzijos futbolo federacija (FFF) antradienį informavo agentūrą „Reuters“, kad D.Deschampsas, kuris yra ilgiausiai rinktinę treniruojantis Prancūzijos treneris, neketina pratęsti sutarties, galiojančios iki 2026 metų.

Tiesa, Prancūzijos rinktinė dar nėra užsitikrinę vietos 2026 metų Pasaulio taurėje.

„2026-aisiais viskas baigsis. Mano galvoje tai labai aišku. Savo darbą atlikau su ta pačia motyvacija ir aistra išlaikyti Prancūziją aukščiausiame lygyje, tačiau 2026-ieji yra labai tinkamas metas sustoti“, – Prancūzijos televizijos kanalui TF1 kalbėjo D.Deschampsas. „Reikia mokėti pasakyti stop, nes gyvenimas tuo nesibaigia. Svarbiausia, kad Prancūzija išliktų viršūnėje, kurioje buvo daugelį metų“.

🚨🇫🇷 Didier Deschamps, set to announce his decision to LEAVE French national team job after the World Cup 2026.



It’s all decided, reports L’Équipé. 👋🏻 pic.twitter.com/SeXFbBxyfv

