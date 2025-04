Pasaulio snukerio čempionate – niekada nematytas pasiekimas ir įspūdingas Higginso išsigelbėjimas

Keturiskart pasaulio čempionas J. Higginsas tik po 25 partijų dramos 13:12 įveikė kiną Guodongą Xiao.

Škotas 14-oje partijoje turėjo šansą padidinti savo pranašumą iki 8:6, kai atliko du fantastiškus gynybinius smūgius, o kinas nepataikė į reikiamą rutulį. Sunkų darbą padaręs ir iš duobės išlipęs J. Higginsas teturėjo įmušti juodą rutulį. Pastarasis įlėkė į kišenę ir fanai jai triumfavo, bet tada į kišenę įkrito ir baltas rutulys.

IMAGINE NOT LIKING SNOOKER?



John Higgins needs two snookers to force a re-spotted black.



The rest you couldn’t script…#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/9R35YCOoMD