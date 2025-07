Pasaulio plaukimo čempionė diskvalifikuota 400 m rungtyje – tik antras toks atvejis istorijoje

Pernai Dohoje (Kataras) auksą iškovojusi Erika Fairweather iš Naujosios Zelandijos sekmadienį užsidirbo diskvalifikaciją. Teisėjai nustatė, kad sportininkė prieš pat startą sujudėjo ir buvo nubausta panašiai, kaip kadaise Danas Rapšys .

Here's the Fairweather false start at the top of the screen in the blue suit. What do you think?



I think the call is technically correct. I don't know what the officials' guidelines are on what is too little to count, but there's definitely early movement there. pic.twitter.com/U4lp88Lswa

