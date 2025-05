Pasaulio ledo ritulio čempionate JAV išbarstė trijų įvarčių persvarą, Norvegija iškovojo istorinį tašką ir užfiksuotas pirmasis „hat-trickas“

Nors po pirmojo kėlinio amerikiečiai turėjo jau trijų įvarčių pranašumą, tačiau galiausiai jie tik po pratęsimo 6:5 (4:1, 1:2, 0:2, 1:0) nugalėjo pirmąjį tašką šiame čempionate iškovojusius norvegus.

Tai buvo pirmieji išplėšti norvegų taškai iš amerikiečių rankų per visą pasaulio čempionatų istoriją. Šios šalys tarpusavyje žaidė septynis kartus ir visus sykius užtikrintas pergales švęsdavo JAV rinktinė.

Amerikiečiai puikiai pradėjo rungtynes ir jau po šiek tiek daugiau nei 7 minučių po Cutterio Gauthierio (4:50 min.) ir Claytono Kellerio (7:18 min.) įvarčių susikrovė pranašumą 2:0.

Nors po kelių minučių norvegas Stianas Solbergas (9:59 min.) sušvelnino savo komandos deficitą (1:2), tačiau antroje kėlinio pusėje Tage‘as Thompsonas (12:34 min.) ir Michaelis McCarronas (17:50 min.) dar du kartus nuginklavo norvegų vartininką ir po pirmų 20 minučių amerikiečiai pirmavo 4:1.

STIAN SOLBERG! 🎩🇳🇴 First hat-trick of the 2025 #MensWorlds and we're tied in Herning! #MensWorlds #IIHF @norskishockey pic.twitter.com/4oKineYWrM

