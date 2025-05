Kanados rinktinė sutriuškino Prancūziją, Sidney Crosby pelnė pirmą įvartį čempionate, o Vengrija pasiekė istorinę pergalę prieš Kazachstaną

Iki pat šiol Prancūzijos rinktinė vienintelį kartą kanadiečius pasaulio čempionate po baudinių serijos įveikė 2014 m. pasaulio čempionate.

Po du įvarčius Kanadai pelnė Bo Horvatas (6:32 ir 43:57 min.), po kartą pasižymėjo Willas Cuylle‘as (12:11 min.), Sidney Crosby (37:31 min.), Brandonas Mountouras (51:05 min.).

OH CAPTAIN, MY CAPTAIN! 🤩 Ô CAPITAINE, MON CAPITAINE! 🤩 #MensWorlds | #MondialMasculin pic.twitter.com/3xaDN97Qq6

Kanados ledo ritulio legendai S. Crosby tai buvo pirmasis įvartis šių metų pasaulio čempionate ir pirmasis po dešimties metų pertraukos, kadangi paskutinį kartą jis pasaulio čempionate žaidė 2015 m., kai per devynerias rungtynes pelnė 4 įvarčius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Prancūzijos rinktinė per visas rungtynes tik du kartus pažeidė taisykles, tačiau kanadiečiai abu kartus varžovus nubaudė įvarčiais.

Kanada atliko 36 (14, 10, 12) smūgius į vartus, tuo tarpu prancūzai – 15 (6, 4, 5).

Kitas rungtynes Kanada žais gegužės 15-ą prieš Austriją, o Prancūzija gegužės 14-ą susitiks su Slovakija.

Po trijų turų A grupėje be taškų lieka Slovėnija, tuo tarpu pirmauja taškų nepraradusios Kanada ir Švedija.

Itin svarbią pergalę B grupėje iškovojo Vengrijos rinktinė, kuri 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) nugalėjo Kazachstaną bei ne tik laimėjo pirmuosius taškus pasaulio čempionate, bet ir iškovojo vos antrą pergalę elitinio diviziono istorijoje.

Vengrija paskutinį ir vienintelį kartą Kazachstaną pasaulio čempionate yra įveikusi 2013 m., tačiau tada tai dar buvo I-ojo diviziono A grupė. Vėliau komandos dar tarpusavyje žaidė keturis kartus ir visi susitikimai vykdavo IA divizione bei baigdavosi Kazachstano pergalėmis.

Nuo 2012 m., kai galioja naujoji pasaulio čempionatų tvarka, Vengrija elitiniame divizione žaidžia tik trečią kartą, o per pirmuosius du kartus yra iškovoję vos 1 pergalę, kai 2016 m. 5:2 nugalėjo Baltarusiją.

Vengrams po įvartį pelnė Janosas Hari (00:15 min.), Ištvanas Terbocsas (18:31 min.), Vilmosas Gallo (40:14 min.) ir Peteris Vincze‘as (43:35 min.).

What a start! @hockeyhungary puts one on the board in just 15 seconds! 😮🚨 #MensWorlds #IIHF pic.twitter.com/4yxda4Wgh7