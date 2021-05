Pasaulio ledo ritulio čempionatas: baltarusiai nepavijo britų, Kanada iškovojo pirmąją pergalę

Į priekį britus išvedė šios šalies rinktinės lyderis Liamas Kirkas (13:38), tačiau antrojo kėlinio viduryje baltarusui Vladislavui Kodolai (29:15) rezultatą pavyko išlyginti.

Kėliniui artėjant į pabaigą britai sužaidė nuostabią atkarpą: iš pradžių Bena Daviesas (37:06) vėl išvedė savo komandą į priekį, o vos po 1 min. 29 sek. L.Kirkas pelnė dar vieną įvartį ir britai jau pirmavo 3:1.

Trečiojo kėlinio viduryje britas Mike‘as Hammondas (48:41) išnaudojo kiekybinę persvarą ir padidino Didžiosios Britanijos rinktinės pranašumą iki trijų (4:1), tačiau Baltarusijos ekipa dar nenuleido rankų ir Geoffo Platto (51:19) bei Shane‘o Prince‘o (57:43) įvarčiai vėl sugrąžino intrigą į rungtynes.

Vartininką šeštuoju aikštės žaidėju Baltarusijos ekipa pakeitė likus žaiti 56 sekundes ir to neužteko, kad jie išlygintų rezultatą.

Baltarusija atliko 36 smūgius į vartus, tuo tarpu britai – 26.

Didžioji Britanija ir Baltarusija tarpusavyje iki šiol yra žaidę tik kartą, kai 2002 metais tarptautiniame turnyre baltarusiai laimėjo rezultatu 10:3. Nuo 2011/12 m., kai pasikeitė pasaulio ledo ritulio čempionatų sistema, Didžioji Britanija migravo tarp pirmojo diviziono A ir B grupių, kol galiausiai 2018/19 metais debiutavo elitinėje grupėje.

Didžiosios Britanijos rinktinė per 4 rungtynes iškovojo 4 taškus ir A grupėje užima penktą vietą, tuo tarpu Baltarusijos ekipa su tiek pat taškų žengia šeštoje pozicijoje.

Pirmą pergalę po trijų iš eilės nesėkmių čempionate iškovojo Kanados rinktinė, kuri 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) nugalėjo Norvegijos ekipą.

Kanadiečiams du įvarčius pelnė Adamas Henrique (10:23 ir 50:14), po kartą pasižymėjo Connora Brownas (00:22) ir Andrew Mangiapane‘as (34:41).

Immediate 👏 impact 👏@NHLFlames' Andrew Mangiapane joins @HockeyCanada and lights the lamp in his first game #IIHFWorlds pic.twitter.com/PwRpHztifx