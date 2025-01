Pasaulio biatlono taurės estafetėje lietuviams trūko tikslumo, istorinę pergalę šventė suomiai

Mišrių porų estafetę kiek netikėtai laimėjo suomiai Tero Seppala ir Suvi Minkkinen (39:17.1 min., 0 baudos ratų + 5 papildomi šoviniai). Nors T.Seppala savo etapuose vis prarasdavo laiką, S.Minkkinen abu kartus buvo greičiausia tarp moterų ir pakėlė Suomiją į viršūnę. Tai buvo pirma suomių pergalė mišrių porų estafetėje per pasaulio taurės istoriją.

