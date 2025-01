Pasaulio biatlono taurės estafetėje – įspūdingas Žurauskaitės pasirodymas ir drama prieš finišą

Moterų estafetėje 4x6 km triumfavo švedės – Johanna Skottheim, Ella Halvarsson, Anna Magnusson ir Hanna Oeberg (1:07:26.0 val., 0 baudos ratų + 6 papildomi šoviniai). Švedės trumpam buvo kritusios į trečią vietą, bet panaikino 17.1 sek. deficitą.

Antros finišavo norvegės (+13.4 sek., 0+7), kurios lyderiavo prieš lemiamą etapą, tačiau Ingrid Landmark Tandrevold persvaros neišlaikė. Prieš finišą ji susidūrė su H.Oeberg ir parkrito, o vėliau varžovės nepavijo. H.Oeberg po finišo skubėjo atsiprašyti norvegės.

A crucial moment of the final lap. Hanna Oeberg and Ingrid Tandrevold went ski-to-ski. After a fall Tandrevold couldn’t catch up and Sweden claimed their second win of the season.#biathlon @eurovisionsport pic.twitter.com/6JmS0UhFXD

