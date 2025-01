Novakas Džokovičius paviešino nieko gero nežadančią nuotrauką: „Tai skirta visiems sporto traumų „ekspertams“

Kai kurie žiūrovai pradėjo švilpti po to, kai N.Džokovičius pralaimėjo setą ir nuėjo paspausti rankos A.Zverevui. Vokietis po kiek laiko kreipėsi į sirgalius ir prašė nenušvilpinėti N.Džokovičiaus.

Serbui po turnyro buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas. Jo rezultatais N.Džokovičius nusprendė pasidalinti viešai, kad užtildytų visus „ekspertus“, aiškinusius, kad jis traumą neva suvaidino.

Net ir teniso legenda Johnas McEnroe iš pradžių abejojo N.Džokovičiaus traumos rimtumu: „Tokius dalykus mes jau esame matę daug kartų. Nesileiskite apkvailinami“.

„Tai skirta visiems sporto traumų „ekspertams“, – rašė N.Džokovičius.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB