Šokas „Australian Open“ finale: Madison Keys parklupdė baltarusę, kuri susinervinusi sulaužė raketę

Pirmajame sete stebinusi M.Keys žaidė labai užtikrintai, laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir susikrovė triuškinantį pranašumą (5:1). Vėliau amerikietė kiek prisidarė problemų – septintajame geime nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame pralaimėjo savo padavimų seriją (5:3). Visgi, devintajame geime M.Keys puikiai priėmė varžovės padavimus ir užbaigė setą (6:3).

Antrajame sete vaizdas pasikeitė. M.Keys turėjo daug problemų savo padavimų metu ir paleido varžovę į priekį. Amerikietė šansą pristabdyti A.Sabalenką turėjo tik šeštajame geime, bet jame nerealizavo 3 „break pointus“.

Paskutinis finalo setas dovanojo didžiulę intrigą. Kova geimas į geimą buvo tokia apylygė, kad niekas ilgai nesusikūrė „break pointų“. Tik dvyliktajame geime, kai A.Sabalenką ėmė kaustyti įtampa, M.Keys atitrūko 40:15 ir atsidūrė per tašką nuo čempionės titulo. Vieną kartą neutralioji atletė išsigelbėjo, o antrą kartą M.Keys atliko nuostabų pergalingą smūgį ir iškovojo didžiausią karjeros pergalę.

A.Sabalenka po pralaimėjimo taip nervinosi, kad sulaužė raketę ir iš karto paliko aikštę su ašaromis akyse dar iki ceremonijos pradžios. Visgi, po kelių minučių A.Sabalenka nusprendė sugrįžti.

