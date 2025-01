„Australian Open“ titulas liko Janniko Sinnerio rankose: aišku, kiek italas uždirbo

Jį vainikavusiame vyrų vienetų finale titulą gynęs italas Jannikas Sinneris (ATP-1) per 2 valandas 43 minutes 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 iškovojo pergalę prieš vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-2).

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik J.Sinneris. Jei ketvirtajame geime vokietis spaudimą dar atlaikė, tai aštuntajame geime palūžo. Antrajame sete du „break pointus“ taip pat turėjo tik italas, tačiau šį kartą savo progų jis nerealizavo ir turėjo žaisti pratęsimą. Vokietis trumpai buvo išsiveržęs į priekį, bet tada pralaimėjo 2 taškus savo padavimų metu. A.Zverevas netrukus atsitiesė (3:3, 4:4), bet 9-ojo taško metu jam labai nepasisekė. Po J.Sinnerio smūgio kamuoliukas atsimušė į trosą ir leidosi A.Zverevo aikštės pusėje. Vokietis šansų suspėti prie kamuoliuko neturėjo ir pralaimėjo svarbų tašką savo padavimų metu (5:4). Tada J.Sinneris dviem savo padavimais įtvirtino pergalę antrajame sete. Tuo tarpu A.Zverevas pratrūko ir ėmė trankyti savo raketes vieną į kitą.

Wow, wow, wow! Sinner takes the second set 7-6. Zverev is not in good shape breaking his racket 🫣 pic.twitter.com/0k049VXhyc

REKLAMA