Pasakiškas Vokietijos žaidimas: vedami perspektvaus dueto namuose sutrypė Vengriją

Šios ekipos santykius aiškinosi ir Europos čempionate, o tuomet rezultatu 2:0 pergalė šventė vokiečiai. Po Europos pirmenybių su „Die Mannschaft“ atsisveikino tokios legendos kaip Toni Kroosas, Ilkay Gundoganas, Thomasas Mulleris ir vartininkas Manuelis Neueris, tačiau persigrupavusi Juliano Nagelsmanno ekipa nudžiugino gražiu žaidimu.

Germany 🇩🇪 run riot against Hungary 🇭🇺 thanks to a Musiala masterclass 🥵 pic.twitter.com/MhsUu5dlvy