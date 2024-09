UEFA Tautų lyga: po greito niukso atsigavusi Italija pranoko prancūzus, Belgija nugalėjo Izraelį

Pirmajame kėlinyje abi rinktinės apsikeitė įvarčiais. Bradley Barcola tiksliu smūgiu praėjus vos 14 sek. išvedė prancūzus į priekį 1:0, tačiau netrukus Federico Dimarco atstatė pusiausvyrą 1:1.

Italai ir toliau baudė savo varžovus antrajame kėlinyje. Davide Frattesi ir Giacomo Raspadori pridėjo po įvartį ir svečiai įgijo pranašumą 3:1. Puikia proga pasižymėti rungtynių pabaigoje nepasinaudojo Kylianas Mbappe, kurio smūgiuotą kamuolį atrėmė vartininkas.

B.Barcola pelnė greičiausią įvartį atstovaudamas Prancūzijos rinktinei prieš italus per 90 metų.

Iki F.Dimarco, Frattesi ir G.Raspadori tik du Italijos futbolininkai buvo pasižymėję prieš Prancūziją „Parc des Princes“ stadione: Alessandro Del Piero ir Pierluigi Casiraghi 1997 metais.

Prancūzija kitas rungtynes žais rugsėjo 9-ąją dieną, kai susitiks su belgais. Tuo tarpu italai tą pačią dieną stos į kovą su Izraeliu.

Tuo tarpu kitame susitikime Belgijos rinktinė identišku rezultatu 3:1 nugalėjo Izraelio futbolininkus.

Kevino De Bruyne puikus įvartis išvedė belgus į priekį, tačiau pirmojo kėlinio pabaigoje Timothy Castagne įvartis į savus vartus išlygino susitikimo rezultatą 1:1.

Youri Tielemansas antrajame kėlinyje pridėjo po įvartį ir rezultatas tapo jau 3:1. Dar labiau padidinti skirtumo nepasinaudojo Loisas Openda, kuris nerealizavo teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio.

Kiti dienos rezultatai:

B divizonas:

Kazachstanas 0:0 Norvegija

Islandija 2:0 Juodkalnija

Slovėnija 1:1 Austrija

Velsas 0:0 Turkija

C divizionas:

Lietuva 0:1 Kipras

Kosovas 0:3 Rumunija

Wins for 🇫🇷🇧🇪🇮🇸🇨🇾🇷🇴



Who impressed you?#NationsLeague pic.twitter.com/qzftRWQjTr