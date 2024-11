Paryžiaus žaidynėse išgarsėjusi Australijos breikerė: „Jokios karjeros aš nebaigiu“

Visgi vėliau lankydamasi kitoje televizijoje sportininkė patikslino, kad visiškai iš šio sporto nesitrauks, tik nebesivaržys elitinėse varžybose.

„Jokios karjeros aš nebaigiu...Raygun nebaigia karjeros, – šypsojosi olimpietė, privertusi viso pasaulio žiniasklaidą anksčiau laiko jos karjeroje dėti galutinį tašką. Nes breiko kultūroje viskas kitaip, aš ir toliau šoksiu, dalyvausiu bendruomenių varžybose, bet kalbant apie elitines varžybas ir olimpines... Nes breiko net nebus sekančiose olimpinėse... Ir sulaukusi daugybės jūsų žinučių šiandien galiu pasakyti, kad aš ir toliau šoksiu.“

Rachael 'Raygun' Gunn clarifies what she meant when she said she wasn't going to be breaking anymore, and if we'll ever see her dance again. pic.twitter.com/G8yRzLt8KK

