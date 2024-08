Australijos breiko šokėja atsivėrė: prašo stabdyti patyčias, kurios palietė ir jos šeimą

36-erių australė, kuri taip pat yra Sidnėjaus universiteto dėstytoja, socialiniame tinkle X išplatintame vaizdo įraše prašė nustoti tyčiotis ne tik iš jos, bet ir visų Australijos žmonių.

„Nesuvokiau, kad tai gali atverti duris tokiai neapykantai, kuri, atvirai pasakius, buvo gana pražūtinga. Na, aš ten pasirodžiau ir man buvo smagu. Aš į tai žiūrėjau labai rimtai. Ruošdamasi olimpinėms žaidynėms atidaviau visas jėgas ir viską, ką turėjau. Tikrai..., – teigė Australijoje sutinkamų gyvūnų judesius šokio metu mėgdžiojusi sportininkė. – Labai norėčiau paprašyti spaudos nustoti priekabiauti prie mano šeimos, draugų, Australijos breiko bendruomenės ir visos gatvės šokių bendruomenės. Visi dėl to labai išgyvena. Todėl prašau gerbti visų privatumą“.

Internete svetainėje change.org netgi buvo sukurta peticija, raginanti ištirti breiko šokėjos atranką į Australijos rinktinę. Australijos olimpinio komiteto (AOC) vadovas Mattas Carrollas šią peticiją pavadino „klaidinančia ir šmeižiančia“.

Breiko šokėjos kreipimasis:

Australian breakdancer Raygun breaks her silence after being mocked online over her bizarre Olympics performance.



The dancer called the criticism “Devastating” and asked people to stop “harrasing” her.



“I didn’t realize that would also open the door to so much hate which has… pic.twitter.com/D2iZD5cgF6