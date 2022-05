Panika po NBA rungtynių Milvokyje – prie arenos aidėjo šūviai į civilius

„Celtics“ krepšininkai įveikė namų sienas gynusius Milvokio „Bucks“ krepšininkus ir išlygino serijos rezultatą 3–3, bet po rungtynių aistruolių laukė pragariški išgyvenimai ir didžiulė nelaimė.

Pranešama, kad pasibaigus mačui šalia „Bucks“ komandos arenos buvo šaudoma į civilius. Sužeisti trys žmonės, tarp kurių – ir 16 metų mergaitė. Kiti du sužeistieji – 30-metis vyras ir 29-erių moteris.

Pirminiais duomenimis sužeistųjų sveikatai pavojaus nėra, jie yra stabilios būklės.

Šaulys buvo sulaikytas policijos, jam – 29-eri.

#BREAKING: People are being evacuated after reported shoots at Bucks game

Hundreds of terrified #Bucks fans running from Deer District game in Milwaukee after reports of multiple #shots fired two people have been shot 1 person has been arrested.#Milwaukee #Wisconsin #Shooting pic.twitter.com/pfvmQyFN3t